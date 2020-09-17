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اسراليج


 

د. حسين القاصد||

 

كان  القذافي من بين قفشاته التي يغدق بها على اجتماعات القمة العربية.. كان قد اقترح ان تتم تسوية الأمر بين الفلسطينيين والصهاينة وتكون دولة جديدة اسمها اسراطين..

وبوس عمك وبوس خالك وتخلص السالفة..

راح وكت واجه وكت وما نشوف الا البوعزيزي يحرگ روحه.. واحترگت لشة ابو العربان من وراه وصار الربيع العربي..

 والحياه بئه لونها بمبي.. وصار كل ريس يسقط يشرد للبلد الحرام.. بعدين صرنا نسمع بصفقة القرن..

بس الصين خربطت الغزل وطبخت مرگة خفافيش والوادم كلها (تكورنت) وكامت ماتفرق بين الوقاية والتطبيع..

 انوب البلدان اللي بحياتها مامتعاركة بالتواثي ركضت للتطبيع..

 والنار أكلت العراق  وما أكلت نص إسرائيل مثل ما گال اخو هدلة..

 هسة بعد تطبيع البحرين احتمال كأس الخليج يصير بتل أبيب.. وتصير مسابقة أمير الشعراء برعاية نتن ياهو دوت كوم.. بس الأمور راح (تتحلبس) حيل وتنلاص..

 لأن الوادم كلها متكورنه.. ولابسين كمامات..

 يعني يجوز الگحطاني يگوّل على فريقه لأن الكولچـي لابس كمامة لونها يشبه لون كمامة گولجي الإمارات العبرية المتحدة..

ويجوز اللاعب اللي ينكسر يحطوله معقم ويجوز  إذا صار فاول فلازم الجدار يحافظون على مسافة التباعد بين لاعب ولاعب متر..

واللاعب إذا يفحط ينطوه شوية زنك..

 واحتمال يلغون الفاولات لأن كلها لابسة چـفوف فما يعرفون كولچـيها من حماها..

 ومن يستتب التطبيع يتحدون كلهم ويسوون  دولة اسراليج.. من تل أبيب إلى تل فروخ ام أبيب.

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