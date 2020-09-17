المقالات

فنتازيا نقاشية

25 2020-09-17

 

جهاد النقاش||

 

١- استجابة لتوصيات المرجعية/ الكاظمي يعمل بالمحاصصة.

 

٢- مدير إعلام أمانة بغداد يرد على متصل يطالب بالخدمات/ قابل احنه خدم عد الخلفك!

 

٣- ولكم حتى المحاصصة رجعت/ والحصة ماكو!

 

٤- إذا لم يسكت عنك الفيسبوك بتعيين النواشيط/ عين مرشحي الأحزاب.

 

٥- في فريق الكاظمي/ فقط مصوره مستقل.

 

٦- اليتعين على الحج والعمرة/ هو والله.

 

٧- شو كوسرت رسول مطلوب للقضاء/ وواكف يم رئيس الوزراء!

 

٨- في خطوة الحكومة الجبارة للقضاء على الفساد/ تعين خالد العبيدي المقال سابقا بتهم فساد!

 

٩- حملة الشهادات العليا يقولون إن خبر تعيينهم/ فيسبوكي.

 

١٠- بعد بيان صالح محمد العراقي، هل سيعاد النظر بتوزيع المناصب؟

 

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