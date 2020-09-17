فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- استجابة لتوصيات المرجعية/ الكاظمي يعمل بالمحاصصة.
٢- مدير إعلام أمانة بغداد يرد على متصل يطالب بالخدمات/ قابل احنه خدم عد الخلفك!
٣- ولكم حتى المحاصصة رجعت/ والحصة ماكو!
٤- إذا لم يسكت عنك الفيسبوك بتعيين النواشيط/ عين مرشحي الأحزاب.
٥- في فريق الكاظمي/ فقط مصوره مستقل.
٦- اليتعين على الحج والعمرة/ هو والله.
٧- شو كوسرت رسول مطلوب للقضاء/ وواكف يم رئيس الوزراء!
٨- في خطوة الحكومة الجبارة للقضاء على الفساد/ تعين خالد العبيدي المقال سابقا بتهم فساد!
٩- حملة الشهادات العليا يقولون إن خبر تعيينهم/ فيسبوكي.
١٠- بعد بيان صالح محمد العراقي، هل سيعاد النظر بتوزيع المناصب؟
ــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha