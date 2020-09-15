تحت شعار منين ما ملتي !

د.حيدر البرزنجي||
منذُ سقوط الصنم والتشويه السياسي مستمر و يتكرر المشهد كل مرة
هاجم هاجم حتى تنعم بالخيرات!
هاجم هاجم تدر عليك البركات!
هاجم هاجم واترك كل الثوابت والمسميات!
هاجم هاجم كل شي البحار الانهار الكبار الصغار الحضارة العمارة!
هاجم ولا تكل ولا تمل فهم من يطرقون الابواب ويقفون لك في المحراب!
هاجم والعن الدولة واركانها والسيادة وصناعها والقيادة وروادها واجعل الموقف مأساوي وخلي بيها زيادة تفوز انت وامثالك بالقيادة.
فهذه الاصوال من يسأل ويقول هل من المعقول!
نعم لمن يريد الغنيمة ولا يؤمن بالهزيمة اما ان تكون مستقيم وحليم وفهيم و متكلم ومتعلم وصاحب المواقف الثابتة ولا تكون مع زياد وثابت فلن تكون في الحسبان ولن يغدق عليك الغمان!
هاجم وتنعم فحياة مغنم هكذا هي السياسية واصول الرياسة!
هاجم هاجم تكون نجم القنوات وصديق اكبر الذوات مقرب محبوب ودائماً مرغوب!
هاجم توجه لك الدعوات َتكون مدلل السفارات حسابك يرتفع يزداد الاتباع وتكون نجم الشارع وفخر الصناعة الوطنية!
هاجم هاجم وتنعم وبلا ثوابت وهم وغم
لسان حال من تطرق عليه الابواب
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