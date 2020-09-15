المقالات

إصبع على الجرح..بطولة عبيّس..


 

منهل عبد الأمير المرشدي||

 

كان عبيّس هاربا من الخدمة العسكرية (فرار) في زمن قادسية صدام المجيدة جدا وكان حارس البوابة الشرقية صدام كلما تعرض الجيش الى نكسة في جبهات القتال أصدر عفوا عام عن الهاربين ليعوض الخسائر في ساحات القتال وحصل ذلك بعد مأساة معركة نهر جاسم التي راح ضحيتها المئات من شباب العراق فتم االإعلان عن عفو عام عن الهاربين .

كان جيران عبيّس وأقاربه وأصدقائه جميعهم يعرفون إنه (فرار) فنصحوه بالعودة للخدمة والنجاة بنفسه من حكم الإعدام رميا بالرصاص الذي كان ينفذه الرفاق البعثيين بين حين وآخر داخل المناطق السكنية ويأخذوا ثمن الرصاصات من عائلة المعدوم ويكتبون على التابوت (جبان) ويمنع إقامة مجلس عزاء له .

بعد الحاح الناس عليه إقتنع عبيّس وارتدى ملابسه العسكرية وتوجّه  قبل الفجر الى مرآب النهضة ليتوجه من هناك الى محافظة البصرة . كان مرآب النهضة مزدحم بالعسكريين يركضون في كل صوب وإتجاه حيثما شاهدوا سيارة (ريم) ليتدافعوا من  اجل الصعود فقرر عبيّس أن يتناول الفطور الصباحي فجلس على صفيحة صغيرة بجوار (حسنة أم الكيمر) التي كانت فائقة الجمال يحدقّ فيها بعينيه وتناول أول (لفّة) وشرب الشاي وهو يتحدث معها ويتلذذ بضحكاتها معه فتناول اللفة الثانية والثالثة وحتى السابعة ومع كل لفّة يشرب شاي وهو يغازل حسنة ويضحك معها حتى بان قرص الشمس .

 كان أخو حسنة يبيع اللبن قريبا منها ويراقب عبيّس الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء فتحركت عنده الغيرة والحمية وجاءه من الخلف وضربه ب(التوثيّة) على رأسه فطرحه على الأرض سابحا بدمه فأجتمع عليه الناس ونقلوه للمستشفى .

 كان بحالة إغماء يعاني من ارتجاج في المخ لم يصحوا الا بعد ثلاثة أيام فسأل عن ما جاء به هنا فتم اخباره بالقصة .

خرج من المستشفى وتوجه الى البيت مشدود الرأس بضماد ابيض وملابسه مليئة بالدماء  فشاهده اهالي المنطقة واستقبلوه على انه جريح حرب وركض الأطفال يبشّروا أمه (عبيّس متصّوب ) يعني جريح .

وبدأت امه (تهلهل) بالزغاريد والناس تحتضن (البطل)عبيّس وتقبّل به . جيران عبيّس كان رفيق بعثي (قنقينة) أكثر عليه من السؤال كيف أنجرحت واين ومتى .

فقال له عبيّس .. (والله يا رفيقي وصلت لساحة سعد ولكيت الطيارات مسويه الجنود لحم واخذتني الغيره من انضرب ابو الرباعيه وجان اكعد بمكانه واسقطت نص الطيارات بس خلص العتاد. فنزل عليّه احد الطيارين ووقف فوق رأسي وجان ينزل الجامه مال الطياره ويهفني بتوثيه ..ومالكيت نفسي اﻻ بمستشفى الكندي ! ) .

أخيرا وليس آخرا أقول كلما التفتت في عراق اليوم أجد عبيّس حاضرا أمامي  فقد كثروا العبابيس لدينا اليوم وكلّهم أبطال وشرفاء ونزيهين ووطنيين وشجعان ونحن الفاسدين المجرمين الجبناء الخونة ونستحق الإعدام رميا بالرصاص على ان ندفع ثمن الرصاصات في المكاتب الرئاسية ومكاتب رؤساء الكتل السياسية ابراء للذمة .

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومات عربية تتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة
إصبع على الجرح..بطولة عبيّس..
مسيرة الاصلاح والاتجاه المعاكس
فنتازيا نقاشية..!
تهانينا لكل الحالمين والساعين للتغيير..
الفرات 
 الدور التركي في سوريا
غيث قتيلاً يلتحق بجثمان أمه..ويترك طفلته رقية يتيمة ..
عندما لا نميز بين.. الجمرة والتمرة 
إخفاقات الكاظمي في مضامين بيان المرجعية الدينية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك