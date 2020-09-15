المقالات

غيث قتيلاً يلتحق بجثمان أمه..ويترك طفلته رقية يتيمة ..


 

أحمد حسن العراقي||

 

• في محافظة الناصرية التي تصول فيها عصابات تشرين الجوكرية وتعيث فيها الخراب والدمار والحرق والقتل والسلب .. وسط غياب القانون والدولة ..

• البارحة كان الشاب ( غيث ) يحمل جنازة والدته مع المشيعيين  وبينما كانت تتحرك السيارة في شوارع الناصرية ليلاً .. كانت هناك مجموعة من عصابات تشرين الجوكرية من أصحاب الستوتات وكما هي عادتهم يغلقون الشوارع وسط أغاني ( إحنه البيكيسي المايسكت ) وهم يرقصون  ..

• توقفت السيارة التي يستقلها غيث والتي تحمل جثمان والدته ونزل منها ليتحدث مع أحد الجوكرية من  أصحاب الستوتات .. وطلب منه أن يفتح الطريق .. لكن الجوكري بدأ بإستفزاز غيث من خلال رفع صوت الأغاني بصورة إستفزازية ..

• فقال له غيث انا صاحب مصاب وهذه الجنازة التي على السيارة هي أمي .. وانت تغلق الشارع وتمنعني من المرور .. وترفع صوت الأغاني من دون ان تحترم هذه الجنازة او تحترمني .. وترقص أمام المشيعيين للجنازة ..

• واندلعت مشادة كلامية بين غيث وبين الجوكري صاحب الستوتة .. فما كان من الجوكري الا أن أخرج حربة وطعن فيها غيث عدت طعنات وأرداه قتيلاً ..

• غيث كان لعدة سنين يحلم أن يرزقه الله تعالى بمولود وكان قد رزق بطفلة أسماها رقية .. كما يقول أنها كانت ببركة الإمام الحسين عليه السلام ..

• عاد المشيعون ليضعوا جثمان غيث الى جانب جثمان أمه على نفس السيارة .. لتنتهي حكاية شاب إسمه غيث .. ولتبدأ حكاية طفلة يتيمة إسمها رقية ..!

• إن جرائم عصابات تشرين الجوكرية يجب أن يتم فضحها ويجب أن لا نجامل أحداً فهذه العصابات التي ولدت من ساحات الفتنة والرذيلة باتت تشكل تهديداً وخطراً على المجتمع ..ولا أدري الى متى تبقى الناصرية مرتعاً لتلك العصابات ؟

_________

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومات عربية تتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة
إصبع على الجرح..بطولة عبيّس..
مسيرة الاصلاح والاتجاه المعاكس
فنتازيا نقاشية..!
تهانينا لكل الحالمين والساعين للتغيير..
الفرات 
 الدور التركي في سوريا
غيث قتيلاً يلتحق بجثمان أمه..ويترك طفلته رقية يتيمة ..
عندما لا نميز بين.. الجمرة والتمرة 
إخفاقات الكاظمي في مضامين بيان المرجعية الدينية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك