المقالات

آذري والروح تعدّت فيك الغرام ..


 

مازن البعيجي ||

 

صورة للخامنئي وهو يقف مسلماً روحهُ والجوانح بلحظة خشوع ترفعت وأرتفعت وتسامت لتسابق الريح في علوها ، تكفيك نظرة لتهز لك جدران الروح وما حوت الأضلع وأنت أمام خلق كونته رسالات السماء وعش تربية الأنبياء قد مهد وفرش بزغب جبرائيل ناعم الملمس يحمل عطر السماء .

سيد آذري كل ما فيه مدرسة اللذائذ المحللة صف من تقوى وصف من ورع واخر من توكل واخر من ثقة واخر من رقراق قلب قل حد الندرة والشبيه! كل يوم يكبر بنا الحلم معهُ ويزداد وضوحاً أنه هو هو الذي على يديه يكتب النصر ، وإلا ما قالها فيض الله ابو هادي أن خامنائينا هو حسين العصر والموقف والصراع ومثله عيسى قاسم يوم أقسم أنه يشبه في الموقف أمير الطفوف وعلى كل ذي بصيرة نصرته!

عن القائد ونعم الخلف لروح الله اتكلم الذي هو الأخر ضاع فيه الكثير ممن لم يستطيع ترجمة العشق خارطة طريق يسير عليها تقيه كل مطبات الدروب ووعرها وما يخيف ، عن ذلك الذي قال فيه العلماء أروع الكلم ونظمه والقوافي وقفت صفاً دورها منه متى ترد مناهله وترتوي .

فقد لا تكفي لبيك يا خامنئي دونما يصدقها عهد الولاء والبصم بالدم والأدمعي .. 

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إخفاقات الكاظمي في مضامين بيان المرجعية الدينية
قصة البصرة والمي الحلو ..!
"المذهب" وإشكالية الهوية
آذري والروح تعدّت فيك الغرام ..
النسوان "كودهن" عظيم!
بناء الدولة في العراق !؟ -2-
قولبة  العرب
اقليم كردستان السرطان الذي ينخر الجسد العراقي
السيد الكاظمي يتحرك وهو مطمأن من موقف "المتظاهرين" وجهات أخرى!
بيان (السيستاني/بلاسخارت) الطازج في يومه الثاني..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك