حسن عبدالهادي العگيلي||

قولبة العرب وادخالهم في صور نمطية إعلامية سلبية عدائية موجهة ضد الاخر وأن كان مشتركا معهم بالدين او العروبه.

اخطرها الصورة النمطية السلبية للشيعة في:

المسجد ..المدرسة...مناهج التعليم ...الاعلام العربي .

فقد أتت بأكثر مماهو متوقع منها كان الأمر تاريخيا في حدود تبرير الإرهاب الأموي على الشيعة وخصوصا بعد اغتيال الإمام الحسن بن علي بأمر مباشر من معاوية وتخطيط عمر بن العاص والاشعث بن قيس.

اليوم تطور انتاج وصناعة القولبة العربية تحت مبرر منع التشيع من دخول تلك البلدان .

فتم (الشغل) على تحضير قوالب جاهزة لسجن العقل السني فيها منها:

1- مصحف فاطمة وان الشيعة عندهم قرآن آخر

وسقطت تلك الصورة النمطية بعد ثورة التواصل الاجتماعي والفضائيات المباشرة والمحافل القرآنية المشتركة والسفر والابتعاث الأكاديمي وغيرها من الأسباب الفرعية كالزواج والمصاهرات الخ.

2- سب الصحابة وسقطت تلك الصورة للأسباب أعلاه. وبعد تأسيس هيئة التقارب بين المذاهب ولا ننسى الأزهر حين افتى بجواز التعبد وفق مذهب الشيعة الأمامية وانه المذهب الخامس في الإسلام.

3- الشرك بالله بسبب زيارة أضرحة الانبياء و الائمة والصالحين وانفرد بتلك الصورة الوهابية كون المستهدف بها السنة والشيعة وتلك الصورة تفتت وتلاشت تقريبا للأسباب أعلاه وغيرها كالحج والعمرة ولوجود استدلالات قرآنية وحديثية استدل بها على تلك الزيارات.

ما عادت تلك الصور النمطية اعلاه يهتم بها كثيرا في الاعلام العربي إلا بقدر ما يحتاج إليه في إعادة شحن الصور القديمة وحسب الحاجة.!!!

لذا تم صناعة صور نمطية غير تقليدية وهي ترسيخ أن ايران هي العدو لا الكيان الصهيوني .

وان امكانية وجود مشتركات بين اسرائيل والعرب كثيرة فهم (ولاد العم... ومساكين خدعهم ناجي عطالله بفرقته الكارتونية ..وتطبيع العلاقات..ورفع العلم الصهيوني في عواصم عربية....والسياحة باعتبارها مورد مالي مهم وغيرها)

ولكن لا يوجد اي مشترك مع الإيرانيين !!!!!

بل ان نجاح !!قولبة العرب بصورها الجديدة واضحة بعقد مؤتمرات أمنية صهيونية خليجية لوضع آليات مواجهة الخطر الايراني ! على إسرائيل والسعودية!!!!!