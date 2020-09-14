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بيان (السيستاني/بلاسخارت) الطازج في يومه الثاني..


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ كان بودي الحديث عن البيان "التاريخي" الصادر بعد لقاء سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني "دام عزه" بالسيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الذي جرى يوم ١٣ أيلول الجاري في مدينة النجف الأشرف، مقدماً شكري الجزيل -كمواطن عراقي- لهذه السيدة العظيمة لدورها الكبير الذي تقوم به في العراق خصوصاً وهي سبب رئيسي ومباشر بأن يصدر هذا البيان المهم في وقت مهم من سماحة المرجع الأعلى "دام عزه"، إذ لولاها لما كنا نعلم متى وكيف سيصدر هذا البيان الذي يشفي صدور المؤمنين بعبائره وفحواه وجديد ما به من نصائح وإرشادات نحن أحوج ما نكون لها في هذا الظرف بالذات.

لكني توقفت عن هذا الحديث بعد أن قرأت أخبار التعيينات الأخيرة التي قام بها السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الموقر بعد أقل من (٢٤) ساعة على صدور بيان المرجع الأعلى "دام عزه" الذي دعا إلى نبذ المحاصصة!

تعيينات ما بعد بيان (السيستاني/بلاسخارت) وكما يقول مطلعون أنها "محاصصتية" بإمتياز!

بل ذكروا كلاماً آخر أشد بشاعة من المحاصصة بما يخص هذه التعيينات لا اريد نقله وهو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي لمَن أراد الإطلاع عليه..

أعتقد أن البيان "التاريخي" كان واضحاً جداً فهو مكتوب بلغة عربية غير مطلسمة -وإن كانت هناك تأويلات مختلفة من البعض حول بعض ما ورد فيه- لكن ذلك لا ينافي وضوحه خصوصاً بما يتعلق بالمحاصصة "حصتي وحصتك وتقسمت المالات"، فكيف نقرأ هذه التعيينات التي أعقبت إصدار البيان مباشرة خصوصاً وإن السيد الكاظمي كان من أوائل المرحبين بهذا البيان؟

وخصوصاً وإن البيان يدعم السيد الكاظمي وخطواته الإصلاحية بقوة لم يحظ بها الكاظمي من أي جهة أخرى؟

أنا لدي تفسير أو تبرير واحد لهذه التعيينات لا غير -هذا إن صحت الروايات بأنها تعيينات محاصصتية- وتفسيري وتبريري هو "إن هذه التعيينات ليست وليدة الساعة التي وُقعت أوامرها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر، بل كانت نتيجة مداولات سابقة انتهت إلى قرارات التعيين، وبالتالي فخل نمشي هاي التعيينات وإن شاء الله على الجايات ماكو محاصصة، ومكة المكرمة ما بنيت بيوم واحد!"

أمر أخر "هسة" البيان شطوله وشعرضه ما بيه بس المحاصصة؟

عجيب أمر العراقيين ما يرضون بشيء، عدنا الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين هاي اهم من شغلة المحاصصة، هم گولوا لا؟

هاي -ولو- يريدلها وقت طويل بالسنوات بس ما أعتقد راح يصير تقصير بيها وراح نشوف الفاسدين شلون راح "يلعبون بينا لعب" بگد ما راح ننقهر على مصايبهم الراح تصير بيهم.

گولوا يا الله والعراق يتقدم.

"شكرن" مرا أخرة بلاسخارت..

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