چلب السماوة يگول طرّتني سمرة

ضحى الخالدي||

ذكّرني مقطع فيديو الكلاب السائبة التي تطارد فتاةً يُزعَم أنها في مدينة السماوة بزمن الخير .

عام ١٩٨٦ في زمن الخير كانت الكلاب السائبة تهاجمني و أنا طفلة.

و في عام ١٩٩٨؛ كبرت و صارت تهاجمني و انا في طريقي إلى الجامعة، في زمن الخير.

و دائماً كان هناك كلب مسعور يغزو أحياءنا و يعض الصغار و الكبار و تحدث ضجة تلهج بها ألسنة الناس خلال سنوات الحرب و الحصار.

و كأن الرفاق الحزبيين المسعورين و وكيلات الأمن المسعورات لم يكونوا كفاية.

هناك دعوة من النخب للتظاهر عام ٢٠٢٠ ضد ظاهرة الكلاب السائبة التي أدخلتها الميليشيات المدعومة من إيران، و التي (تزحلگ) هيبة الدولة و سيادتها، و تسرق العظمة من فتات مائدة أصدقاء الرئيس و فدائييه.

و كأني بقطعان الكلاب المستذئبة تنبح و تعوي (ماكو چلاب ماكو وطن)

ملاحظة: ورد في معجم الزَّبَعْرَرِي أن چلاب مشتقة من الجذر العِبري (بعثية)