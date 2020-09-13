المقالات

چلب السماوة يگول طرّتني سمرة

15 2020-09-13

 

ضحى الخالدي||

 

ذكّرني مقطع فيديو الكلاب السائبة التي تطارد فتاةً يُزعَم أنها في مدينة السماوة بزمن الخير .

عام ١٩٨٦ في زمن الخير كانت الكلاب السائبة تهاجمني و أنا طفلة.

و في عام ١٩٩٨؛ كبرت و صارت تهاجمني و انا في طريقي إلى الجامعة، في زمن الخير.

و دائماً كان هناك كلب مسعور يغزو أحياءنا و يعض الصغار و الكبار و تحدث ضجة تلهج بها ألسنة الناس خلال سنوات الحرب و الحصار.

و كأن الرفاق الحزبيين المسعورين و وكيلات الأمن المسعورات لم يكونوا كفاية.

هناك دعوة من النخب للتظاهر عام ٢٠٢٠ ضد ظاهرة الكلاب السائبة التي أدخلتها الميليشيات المدعومة من إيران، و التي (تزحلگ) هيبة الدولة و سيادتها، و تسرق العظمة من فتات مائدة أصدقاء الرئيس و فدائييه.

و كأني بقطعان الكلاب المستذئبة تنبح و تعوي (ماكو چلاب ماكو وطن)

ملاحظة: ورد في معجم الزَّبَعْرَرِي أن چلاب مشتقة من الجذر العِبري (بعثية)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
چلب السماوة يگول طرّتني سمرة
الكرم العراقي
الوعي أساس الحرية
مناشدة الى القيادة السياسية الشيعية
لا خيارات..!
إسرائيل .. العداء للعراق عداء عقائدي
جواب نهائي؟!
️ لماذا يهجر الحق بعض الاشخاص المؤمنين بعد تسلم السلطة والمسؤولية ؟
من شاء أن يجرحَ جبهة الحسين فجبهتهُ حاضرة!
دلالات المناورات العسكرية الايرانية الاخيرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك