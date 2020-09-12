الحشد الشعبي وطن

ماجد الساعدي||

كيف تسمح للهيمنة الأمريكية على الوطن ، من خلال وجود اكبر سفارة في بغداد ، والقواعد العسكرية المنتشرة ، في الأنبار والموصل ، وكركوك ، والتاجي ،والتدخل السافر في شؤون الوطن ، وقصف فصيل ، من فصائل الحشد الشعبي ، التي قاتلت غربان الشر ( داعش )، لماذا لاتتظاهر ضد الامريكان ، واذنابهم من السعودية ،والإمارات واسرائيل ، اذا كنت فعلا وطني ، وتحب الوطن عليك ان ترفض كل التواجد والتدخل الأجنبي ، وان لاتكون بعين واحدة ، لا ترى ابعد من مايريده أعداء الوطن ، امريكا ومنذ احتلال العراق ، تسعى إلى تقسيم البلد ، واقامة نظام الاقاليم ،وفق مخطط جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش .

لمصلحة من ابقاء القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ، هل بدأت الصفحة الثانية ، من المشروع الصهيو أمريكي ، بالتصعيد ضد فصائل الحشد الشعبي ، بعد أن استطاع الحشد تحرير المحافظات الغربية وقوة عسكرية عقائدية لا يستهان بها وأفشل المخطط الامريكي ، بدخول الدواعش ، وتغيير خارطة الوطن ، لابد لامريكا واذنابها من تسقيط الحشد الشعبي ونزع سلاحه خدمة لأهداف بني صهيون وتمرير صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني