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عروس مهرها التغيير


 

الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي||

 

          تختلف أهداف الثورات والانتفاضات باختلاف نوايا أصحابها ومقاصدهم التي قد لا تجتمع من حيث المبدأ ولا من حيث الموضوع؛ ولكن جمعتهم الساحة  ليعبِّر كلٌ عن رؤيته الخاصة, وليس بالضرورة أن تكون في خدمة الوطن أو المواطن؛ بل قد لا تنسجم مع معطيات المرحلة ولا متطلبات وتطلعات الجماهير التي وجدت من هذه المظاهرات متنفَّساً لتحقيق الاهداف العامة لصالح الفرد والمجتمع, فالمعروف أن الشعوب ترتقي بهذه الوسائل الشرعية نحو بناء الدولة والتخلص من الفساد والفاسدين.

          وقد يسوِّق أصحاب الغايات الخاصة والدنيئة مختلف الشعارات والدعوات التي تحمل في ظاهرها الامل والاصلاح, وتستبطن الكثير من الفتن والاغواء بحيث تندفع بموجبها الطاقات نحو الأهداف التي ترسمها تلك الجهات الخبيثة, فينجذب إليها المتظاهرون ويسيرون على وفق برنامجهم من حيث لا يعلمون بعد أن تم استغفالهم عن الهم الحقيقي والوطني, ومن الشعارات التي تزينت بها ساحات التظاهر وكان لها الأثر الكبير على الشباب حتى أودى بحياة الكثير منهم هو شعار: (عروس مهرها التغيير), فقد حققت الجهات المعنية والمتسترة خلف هذا الشعار أهدافها بطريقة ذكية, وساقت الكثير من الجماهير إلى مزيد من الحراك وبالطرق الملتوية والتي اعتبرها المختصون أنها خرجت عن مسارها السلمي؛ لتحقق بعد ذلك أهداف الجماعات التي قصدت الجهات المختلفة في الساحات المختلفة ونجحت في تعاظم المشاكل واستفحال العقدة بين الحكومة والشعب.

          والمهم في الأمر أن الأيام كشفت أن هناك أيادي خبيثة خارجية تتحكم بالكثير من المجريات في ساحات التظاهر, وتبيَّن أنهم لا يتوانون عن تقديم أي شيء من أجل تحقيق أهدافهم الدنيئة والخبيثة, فمثلا تلك العروس التي تسير بين الشباب وتستنهض فيهم روحية الحجاج والتظاهر كانت متزوجة ولم تكن فتاة أو عروس مهيأة للزواج, بل هي من الانبار ومتزوجة من رجل اردني الجنسية, وكانت تسوقها عن يمينها احدى الرفيقات من النظام السابق التي كانت تعمل كقيادية في حزب البعث, ولعبت دور الام التي جاءت بصحبة ابنتها ليكون مهرها التغيير, علما أنها على ذمة رجل آخر, وهذا يكشف القناع عن هؤلاء ويكتشف أن الغايات عندهم تبيح مختلف الوسائل المحرمة.

          ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر كان وجهاً على سبيل المثال من وجوه المندسين الذين كانوا في ساحات التظاهر, ويضحكون بذلك على شبابنا الغافلين الذين كانوا يتصورون أنهم يحسنون صنعاً, ومن المخجل أن نعلم أننا ممن تم استدراجهم إلى هذه التظاهرات من أجل مزيد من الضغط على الحكومة لترضخ للأوامر الخارجية التي يصدرها الشيطان الأكبر إلى أدواته الذين ظهروا بصور مختلفة في ساحات التظاهر حتى غلبوا الرأي العام ودفعوا نحو مزيد من التعقيد وتثبيت الفاسدين الذين كانوا عوناً للإرادات الخارجية على حساب وطنهم وشعبهم, فهل من معتبر

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