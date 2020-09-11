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لماذا تشابهت أربطة العنق والبدلات في أربيل؟!


 

‏عبــــاس العـــرداوي ||

 

المشهد الهزيل الذي خرج به  في دولة كردستان والاستقبال الرسمي للدولة المجاورة

كشف نتائج الزيارة قبل أن تعلن في مؤتمرات صورية .

كنت قد  تعجبت سابقاً من جحافل القوات التي أرسلها إلى الجنوب لانه فاتح الأندلس وليس البصرة وكم الاجتماعات التي عقدها في عمليات تحرير المنافذ وتعيين شخصيات لإدارة الملف‏ وضبطها

والصخب الفيسبوكي  الذي صاحب ذلك النصر الإعلامي .

ارى انها غابت في اربيل ولم يتحفنا بصور خاصة من قلعتها العريقة

سوى احاديث عن لقاءات مع قيادة الدولة الجارة

و يقال أنه اتفق على ماذا ؟اتفق الله اعلم ، وعن ماذا ؟

 يتباحث وماذا يريد بعد عقود الاتصالات وعقود  النفط وعقود قيوان واكثر من 550,000,000 دولار حملها البريد الى حكومة كوردستان هل هي ثمن سكوت مسعود عنه في البرلمان هل هي ثمن تحالفات قادمة !

 لماذا غابت الصور المثيرة للجدل !

لا اعتقد انها جاءت لانها معاناة الاخوة الگورد الذي لم يستلم رواتب شهر نيسان ونحن الان في منتصف أيلول لم تناقش حرية الصحافة والتقيد للعمل الصحفي لم تناقش التظاهرات في السليمانية ودهوك كون اربيل تُسكت تظاهرات اربيل بطريقتها المعهودة .

بل حتى القواعد والقنصلية التي هي قيد الانشاء لم يتذكرها دولة الرئيس !ابو الجيس

لعل ابن عباس لم يذكرها في جدول الزيارة

يقال ان هنالك مليون نازح لم يتذكرهم ويقلب وجوههم ليعدهم بالعودة !

اه تذكرت ان هنالك دواعش vip  لامصلحة في الحديث عنهم .

والاهم ان هنالك سفرة سياحية في دهوك للجيش التركي يتزهه بمدرعاته 50كم وينصب السيطرات لتوزيع الحلوى الى ابناء شعبنا الكوردي ومن لم ياخذها ينثرها على قريته بالطائرات .

ولكي نكون منصفين فهو استطاع ان يسجل امراً غريبا لاول مرة في تاريخ العراق

وتسجل له انه اول رئيس وزراء عراقي يرتدي هو ورئيس الاقليم نفس البدلة ونفس ربطة العنق وهذا يكفي لغلق كل الملفات وطيها تحت الفراش

 (والخير جاي )

لاشك عندي ان قاعدة الانفاق على كوردستان توسعت من خلال هذه الزيارة والتحالفات السياسية قادمة ثمنا لها

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