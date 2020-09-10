المقالات

فنتازيا نقاشية||

55 2020-09-10

 

جهاد النقاش||

 

1- الكاظمي ينفذ وعده بإنهاء معاناة الرميثة/ بتسليم كوردستان 557 مليارا لدعم مزارعي الجوز.

 

2- لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها الكاظمي تجعل أولى أولوياتها/ تجاهل 128 مليار دولار، قالت هيئة النزاهة إن حكومة الإقليم استولت عليها من تصدير النفط.

 

3- متابعو ستيفن يعجبون بجندي أمريكي يقيم القداس بقاعدة أربيل/ ويدينون المنتسب العراقي إذا لطم بالأربعين!

 

4- بعد تشكيل القضاء العراقي لجنة تحقيق في اغتيال القادة، رئيس الوزراء وفي أول لقاء له مع القاتل/ يشكره.

 

5- من الملفات العالقة بين الإقليم والمركز/ زي رئيس الوزراء إذا زار البيش مركة!

 

6- خلية الأزمة تنهي إجراءات الحجر/ المتعلق بالموتى.

 

7- الكتب السرية للحكومة نسخة منه إلى/ البيجات والمدونين.

 

8- تخليدا لذكرى الثورة/ ماذا سيرفع المثليون؟

 

9- رئيس الوزراء يكرم عشائر (الناصرية) التي أنهت الفتنة/ بنزع سلاحها.

 

10- الينطيك مع الحصة عدس أبو العدس/ والما ينطيك منها غير الهوا؟

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عوده الفهداوي "ينبش" الزمن القبيح
نريد "وطن" .. نُريد العراق
ما الفائدة من ولاية الفقيه؟!
عزل مسعود الماسوني البرازني, كإفراد البعير المعبد
بادروا الى احداثكم قبل ان تسبقكم اليهم المرجه
هيبة الحق وسطوة القوة
علم آخر غير العلم العراقي..!
هل نقول وداعا للجامعة العربية؟.
Cha khoosh
فنتازيا نقاشية||
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك