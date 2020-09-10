فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||

1- الكاظمي ينفذ وعده بإنهاء معاناة الرميثة/ بتسليم كوردستان 557 مليارا لدعم مزارعي الجوز.

2- لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها الكاظمي تجعل أولى أولوياتها/ تجاهل 128 مليار دولار، قالت هيئة النزاهة إن حكومة الإقليم استولت عليها من تصدير النفط.

3- متابعو ستيفن يعجبون بجندي أمريكي يقيم القداس بقاعدة أربيل/ ويدينون المنتسب العراقي إذا لطم بالأربعين!

4- بعد تشكيل القضاء العراقي لجنة تحقيق في اغتيال القادة، رئيس الوزراء وفي أول لقاء له مع القاتل/ يشكره.

5- من الملفات العالقة بين الإقليم والمركز/ زي رئيس الوزراء إذا زار البيش مركة!

6- خلية الأزمة تنهي إجراءات الحجر/ المتعلق بالموتى.

7- الكتب السرية للحكومة نسخة منه إلى/ البيجات والمدونين.

8- تخليدا لذكرى الثورة/ ماذا سيرفع المثليون؟

9- رئيس الوزراء يكرم عشائر (الناصرية) التي أنهت الفتنة/ بنزع سلاحها.

10- الينطيك مع الحصة عدس أبو العدس/ والما ينطيك منها غير الهوا؟