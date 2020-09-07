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فنتازيا الحزب الشيوعي العراقي..!

55 2020-09-07

 

جهاد النقاش||

 

١. يصدر نفسه كأممي لكل العالم/ لكنه يرفض التدخلات الخارجية.

 

٢. لا يرضى بإدخال الدين بالسياسة/ لكنه تحالف مع تيار ديني متشدد في الانتخابات.

 

٣. عدو شديد للرأسمالية/ لكنه يدعم المشاريع الأمريكية.

 

٤. متظاهروه يسعون لإسقاط حكومة/ انتخبها وشارك في عمليتها السياسية.

 

٥. ينصر المظلومين/ في غير فلسطين والبحرين.

 

٦. يمجد جيفارا (أرجنتيني) وماو (صيني) وأنجلز (روسي) وماركس (ألماني)/ وينعت من يمجد الحاج العظيم بالذيل.

 

٧. يؤمن أن الوعي يأتي من تطور وسائل الانتاج/ لكنه لايترك وسيلة توصله للسلطة إلا وانتهجها.

 

٨. يدعم تحرر المرأة من الحجاب/ ويظهر ناشطاته بشيلة وجرغد (كوريا).

 

٩. يقف بالضد من الدو١١عش/ وليس له قتيل واحد في جبهات المواجهة.

 

١٠. لا يؤمن بالليبرالية الغربية/ لكنه يدعمها بشدة في العراق.

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