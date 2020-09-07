فنتازيا الحزب الشيوعي العراقي..!

جهاد النقاش||
١. يصدر نفسه كأممي لكل العالم/ لكنه يرفض التدخلات الخارجية.
٢. لا يرضى بإدخال الدين بالسياسة/ لكنه تحالف مع تيار ديني متشدد في الانتخابات.
٣. عدو شديد للرأسمالية/ لكنه يدعم المشاريع الأمريكية.
٤. متظاهروه يسعون لإسقاط حكومة/ انتخبها وشارك في عمليتها السياسية.
٥. ينصر المظلومين/ في غير فلسطين والبحرين.
٦. يمجد جيفارا (أرجنتيني) وماو (صيني) وأنجلز (روسي) وماركس (ألماني)/ وينعت من يمجد الحاج العظيم بالذيل.
٧. يؤمن أن الوعي يأتي من تطور وسائل الانتاج/ لكنه لايترك وسيلة توصله للسلطة إلا وانتهجها.
٨. يدعم تحرر المرأة من الحجاب/ ويظهر ناشطاته بشيلة وجرغد (كوريا).
٩. يقف بالضد من الدو١١عش/ وليس له قتيل واحد في جبهات المواجهة.
١٠. لا يؤمن بالليبرالية الغربية/ لكنه يدعمها بشدة في العراق.
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