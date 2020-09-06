المقالات

من السقيفة الى داعش


 

ماجد الساعدي||

 

التاريخ العربي الإسلامي، تاريخ مليء بالمغالطات،  كتبه السلاطين ووعاظهم،  وبتعدوا كثيرا، عن الاسلام المحمدي الاصيل.

لست بصدد الكتابة، عن أحقية آل الرسول، بالخلافة، البيعة ،  والشورى، كلاهما اصل ثابت في الاسلام، البيعة ملزمة للمسلمين واجب تنفيذها، والشورى ايضا اصل في القرآن، ( وأمرهم شورى بينهم ).

ولكن المسلمين الاوائل، ضيعوا البيعة والشورى بعد وفاة الرسول،  كان لابد من خليفة، يكمل الرسالة وينظم شؤون الحياة،  وايصالها للناس ، ولابد أن تستمر الرسالة حتى يومنا هذا،  وفي خطبة الوداع، عند غدير خم، حيث اجتمع المسلمون الاوائل، وخطب فيهم الرسول الكريم، ( اليوم أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا ) ، الى نهاية الخطبة حيث رفع يد الامام علي، وقال هذا اخي ووصي من بعدي، اللهم والي من والاه ، وعادي من عاداه ، وبعد أن تمت البيعة لعلي بن ابي طالب، وكان حاضرا ابوبكر ،وعمر ،وعثمان ،

والمسلمين الاوائل ، قال له ابو بكر ،وعمر ، وعثمان ، بخ، بخ، بخ لك ياعلي، أصبحت ولي أمر كل مسلم ومسلمة، وهو اقرار بالبيعة والولاية، لكن الأمر تغيير، في سقيفة بني ساعدة، حيث أصبح الأمر شورى، وكان الاسلام بحاجة إلى الولاية، حتى تتم الرسالة الإسلامية، بعد استشهاد آخر الأئمة عليهم السلام في عام ٢٥٠ هجرية ، بعد ان تكون الرسالة المحمدية ،قد استكملت متطلبات الفقه الإسلامي، وتنظيم حياة المسلمين، وتمشية امورهم، عندها يصبح الأمر شورى( الانتخاب)حتى لا تكون وراثة سلطانية، وملكية دستورية ، ولكن وقع المحظور في السقيفة، وتم انتخاب الخليفة الأول ابي بكر ، وهنا وقعت اول جريمة داعشية في التاريخ الإسلامي، لست اقصد خلافة ابو بكر، ولكن الخليفة الإسلامي أرسل خالد بن الوليد، لأخذ الزكاة من مالك بن النويرة،  بعد ان امتنع عن دفعها للخليفة امتثالا لامر الرسول ، ووزعها بين ابناء قومه، من المحتاجين والفقراء ، غدر خالد بمالك بن النويرة وقتله، وقام بزوجته حيث دخل فيها نفس يوم قتل مالك ،وهذا خرق للاسلام، حيث امر الله سبحانه وتعالى ، أن تلزم المرأة بعد وفاة زوجها، العدة البالغة اربعة اشهر و١٠ ايام ،وهذه جريمة اغتصاب ،يعاقب عليها الاسلام ،بالجلد والرجم ، لكن ابو بكر عفا عن خالد بن الوليد،  ومن هنا أصبحت اول جريمة داعشية في الاسلام ، واستمر سلاطين بني أمية ، بالحكم تحت مسمى الاسلام، حتى واقعة الطف، التي كشفت زيف بني أمية ،ويذبح الحسين بن بنت رسول الله تحت راية لا إله الا الله محمد رسول الله ، ومن ثم واقعة الحرة ،التي اباح خليفة المسلمين يزيد ،المدينة لجيش الشام ،ثلاثة أيام بلياليها، يعيثون ويعبثون ، بها ويغتصبون بنات صحابة رسول الله والنساء المسلمات من قبل ( المجاهدين )، وتضرب الكعبة بيت الله ، وثاني القبلتين بالمنجنيق،  ( ذرية ملعونة بعضها من بعض ) ،ويستمر التاريخ وخليفة الرسول ، ولي الله، السلطان الحاكم بامره، عام يقتل ،وعام يحج بيت الله، يشرب الخمر ويزني، ويرتكب الموبقات، اي ازدواجية في التاريخ، معدن الرسالة، ومهبط الوحي، تحت الإقامة الجبرية، واراذل الناس ،يحكمون باسم الرسول الكريم ، وماذا بعد، ابن حنبل ،ابن تيمية ،بن حزم ابن القيم الجوزية،اصحاب الاجتهاد، والقتاوي التكفيرية ،يصدرون فتاواهم بتفكير المسلمين، واستباحة اعراض واموال المخالفين، تحت( مذهب السلفية والجهاد) ،مذهب السقيفة ، ومعاوية ،ويزيد الفاسق ،الاعب بالقرود، شارب الخمر،الزاني بالمحارم،نديم اليهودي سرجون، ( نعم الخلف لخير سلف )،ومن ثم التاريخ الحديث، الماسونية العالمية، وطن قومي لليهود، (شعب الله المختار )، وتستمر الوشائج التاريخية بين الأحفاد ، أحفاد السقيفة، وأحفاد سرجون اليهودي، لتنتج محمد بن عبد الوهاب، وآل سعود ،بعد أن انتشر حكم آل سعود في الجزيرة العربية بفتاوي محمد بن عبد الوهاب وأصبحت الزعامة الدينية في موطن الرسول لمحمد بن عبد الوهاب وعائلته، والزعامة السياسية، لآل سعود واستمر التاريخ بفتاوي الوعاظ، لتبرير أفعال السلطان ،ولي الامر ، الآمر الناهي، ومن ثم بن لادن ، القاعدة ،وارتباطاتها الصهيونية، بالمخابرات الأمريكية، وسقوط الانظمة الشمولية، ( الخريف العربي ) ،رياحه غازات سامة ، واصواته ضجيج المتظاهرين،  وماذا بعد سقوط بن لادن والقاعدة ،لابد من وجود حركات ،تظهر بمسميات أخرى، ليستمر جبر التاريخ،  النصرة ، الجيش ،الحر، النقشبندية، مجلس الشورى،  داعش ، كلها مسميات، الغاية منها، تشويه الصورة الحقيقية للاسلام المحمدي الاصيل، اذن القتل ، والذبح، والاغتصاب ،ومحاولة تسقيط الحشد الشعبي ، وفضائل المقاومة الاسلامية،والتطبيع مع الكيان الصهيوني، غايات تبررها، المسيرة المزيفة ، لمن يدعون الاسلام،  خدمة لبني صهيون، وشعارهم،  دولة اسرائيل ( من النيل الى الفرات )

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من السقيفة الى داعش
بربك قل ليّ، هل ضركَ الحشد؟.
البوصلة..الطريق الثالث  
لماذا الطغاة يضطهدوا الخط الرسالي؟ّّ!
ثنائية  الحوار بين تصادم الأفكار واختلافها
التطرف الثالث
العراق بين الواقع والطموح
المرجعية الدينية عطاء لاينتهي
الحراك الشعبي والولاءات
سائرون والفتح ودولة القانون الى اين؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك