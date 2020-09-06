ثنائية  الحوار بين تصادم الأفكار واختلافها

د.حيدر البرزنجي||

في حوار دار بين الملكة وبين اشد المعارضين للنظام الملكي، وليس شخص الملكة وحسب ،وكان يدعو الى تغيير النظام وفق ما يتلاءم ومتطلبات العصر .

سألته الملكة : اين اكملت دراستك ؟؟

فسرد لها تاريخ دراسته واسترسل في الكلام قائلا : بما اني استطعت عرض رأيي ، فلابد ان اسعى الى هدم المعبد.

قالت الملكة : حسناً نحن الموجودين في داخل المعبد نتطلع بشدة الى سماع ما يجب علينا فعله لضمان البقاء، تساؤلاتك طرحتها الملكة أيها المعارض ، هل تسمعني بوضوح ؟

- ىاجاب المعارض نعم بوضوح .

- يعني صوتي ليس مخنوقاً ، هل صوتي يمثل ازعاجا لك - - - المعارض كلا ، لايمثل ازعاجاً -

- اذاً لماذا تريدني ان اغيره ؟

- المعارض : لا يتعلق الامر بالذي اريد تغييره فيكِ بل بالتسليم بانه تغيير فعلا .

- وماهو التغير المطلوب ؟ كي تهيء نفسك لحقيقة اننا نعيش في زمن يستطيع فيه الناس ان يقولوا كل شيء وكل ما يخطر في بالهم للملكة ، وبأية طريقة يريدونا الجواب نعم ذكرني ما سبب ذلك بالضبط؟

- المعارض :لان عصر الاذعان قد ولى.

- الملكة : ومالذي يبقى عند زوال الاذعان؟ الفوضى ؟ المعارض : المساواة

- وكيف تكون هناك مساواة حينما لا استطيع رد النيران؟ - تستطيعين ذلك ولكنني اعجز عن التفكير بحادثة من التاريخ كان فيها من مصلحة العاهل ان يرد النيران ضد شعبه.

- ولكنك استطعت التفكير بان الملكة الحالية استطاعت فعل شيء يكون من مصلحتها صحيح ؟ والملكة ذاتها تجلس امام -وسامحني على قولها- سياسي فاشل وصحفي غير معروف وتاخذ بنصائحه في كيفية ادائها لعملها؟

- الوضع محير بالنسبة لي كما هو محير بالنسبة اليك ياصاحبة الجلالة اخرج ورقة من حقيبته .

- تسأله الملكة : أحضرت معك قائمة صحيح ؟

- لقد وضعت سلسلة من الملاحظات وتوصيات لأشياء يجب ان تتغير لكن فهذا الاجتماع قررت ان احصر هذه التوصيات ب6 نقاط 3 يجب الشروع بها و3 يجب الكف عنها

- نعم تفضل بقائمة المنهيات.

- 1- وضع حد لحفلات تقديم الفتيات الى المجتمع الراقي فكرة تقديم شابات من طبقه معينة الى العاهل وعدم تقديم شابات لا ينتمين الى تلك الطبقة الى العاهل ليس مقبول بطريقة او بأخرى .

- هذا النوع من التمييز كان يجب ان ينتهي من أجيال أجدادنا وخصوصاً بعد الحرب .

- .المعارض : في الامر شيء من الفظاظة والتميز وغير مشروع ،اقترح ان يتم التخلص من جيل كامل من الحاشية اصحاب المنهج القديم عالقين في الماضي النعامات التي تدفن رؤوسها في الرمال، انهم يمنعون القصر من التطور شأن بقية العالم.

- الملكة اولئك الذين تعتبرهم النعامات ودون معرفة وظيفتهم ،مهمتهم هي الحفاظ على التقاليد .

- لقد طلبت توصياتي يا سيدتي وانا اقدمها لك بكل اجلال

- ما الذي تريد ان أ شرع فيه ؟

- انفتحي على الناس يا سيدتي ، انزلي الجسر المتحرك دعي الناس يعرفونك .

- فليس كافي بأن يعرفونكِ فقط من خلال خطاب عيد الميلاد عبر التلفاز. كوني اكثر شفافية و انفتاحاً .

- وأخيراً اقضي وقتا مع اناس عاديين ، ليس مع الحاشيه فقط او مع العظماء ، بل مع الناس الحقيقيين، الناس العاديين مع الطبقات الدنيا ، يجعل الناس العاديين يعرفونك ايضا .

استدعت الملكة السكرتير الخاص وطلبت منه ان يبلغ الصحفي المعارض بان لا يتكلم عما دار بينهم .

فهل يمتلك البعض من شلة الأنس نفس ، التفكير والتدبير ، بمثل هذه الطريقة ؟ ولماذا لا يسمع صوت المواطن الا من خلال الحاشية ؟؟