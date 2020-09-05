حصر البطالة، وكورونا، و السلاح!!

عبدالزهرة محمد الهنداوي||

جوائحنا كثيرة، بعضها طاريء وأغلبها متجذر، مثل البراكين ! والطاريء مثل " كوفيد ١٩"، التي اجتاحت العالم كله، ولم تستثن، بلدا واحدا، دون ان تجتاحه، وبالتالي، اذ لايوجد بلد احسن من بلد، والناجح في المواجهة، هو الذي تمكن من وضع الخطوط الدفاعية الرصينة لصد هجوم هذا الفيروس المتنمر، وحماية شعبه من خطره..

وبالعودة إلى جوائحنا المتجذرة محليًا! فانها ملازمة لنا، وتفتك بنا على الدوام، وكأننا راضون بقدرنا، وهنا اتحدث عن واحدة من اخطر الجوائح وأكثرها فتكا ورعبا، تلك هي جائحة السلاح المنفلت، المنتشر في كل ارجاء الوطن، ويُعد هذا الملف احد اهم واعقد الملفات التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣، وكانت كل حكومة تأتي، تعلن ، انه سيكون ملفها الأول، وأنها لن تغادر سدة الحكم، وإلا وحصرت ذلك السلاح بيدها، الا ان الذي كان يحدث، هو العكس تماما، اذ غادرت الحكومات، الواحدة تلو الأخرى، وهذا الملف ينمو ويتضخم، حتى بات يمثل مصدر تهديد وزعزعة للدولة، بكامل كيانها، لانه يمثل تحديا سافرا، لهيبتها، المتمثلة بالحكومة، التي لطالما وقفت عاجزة إزاء تفكيكه والتخلص منه!!

ومما لاشك فيه، ان تفاقم ملف السلاح المنفلت، يعزي إلى أسباب عدة، منها، عدم الشعور بالأمان، بسبب ضعف القوانين التي تحمي الناس، والشعور بالخوف يدفع الكائن الحي، إلى البحث عن وسائل الحماية الممكنة، وعندنا في العراق فإن وجود "التفگة" في البيت، كفيل ببعث شيئ من الاطمئنان، لدى الأسرة، وهذه تعد قيمة عراقية، ضمن المنظومة القيمية الاجتماعية الموروثة، وبطبيعة الحال، ان "التفگة" لم تعد كما كانت ، تُحشى بالصچم والبارود!، بل تطورت إلى "البيكيسي المايسكت"، و(RBG7)، والهاونات، والقاذفات، ناهيكم عن المدافع وربما الطائرات المسيرة، وشتى أنواع الأسلحة "البوبچية"!!، ولذلك، أمسينا اليوم، أمام الكثير من المشاهد المؤلمة، التي نشاهد فيها المسلحين المدججين، يغتالون هذا وذاك، وفقا لأجندات سياسية، او تصفية حسابات شخصية ، ناهيكم عن الخلافات العشائرية التي تمثل استفزازا صارخا للواقع الأمني نتيجة امتلاك تلك العشائر الكثير من ترسانات الأسلحة.

ومما لاشك فيه، ان وجود مثل هذا الانفلات في استخدام السلاح، كان له تأثيرا سلبيا واضحا على وجود الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وتأخر إنجاز عدد غير قليل من المشاريع الخدمية والاستثمارية في العديد من المحافظات..

وثمة أسباب أخرى ايضا تقف وراء انتشار السلاح خارج إطار القانون، من أهمها، ارتفاع مناسيب البطالة، وعدم وجود فرص عمل يمكن، ان تشغل الناس، لأن العمل كفيل بايجاد حالة من الاطمئنان لدى الانسان مايجعله، رافضا لأي مظهر من شأنه ان يهدد مصدر عيشه..

خلاصة القول، اننا نواجه جائحةً خطيرة جدا ، حصدت ومابرحت، تحصد أرواحا بريئة،بنحو مفاجيء، وبلا أعراض مسبقة، كما يحدث مع جائحة كورونا، التي تمنح المصابين بها فرصة كبيرة للعلاج، والشفاء منها..

فما الذي ينبغي فعله، لمواجهة جائحة السلاح المنفلت هذه؟!!

قطعا، اننا وقبل كل شيء نحتاج إلى قرار قوي من الحكومة، قرار واحد مركزي، وليس سوى ذلك كفيل بسحب السلاح المخزون في المشاجب غير المرخصة، والذي يفوق ماموجود في مشاجب القوات الأمنية، قرار لايقبل القسمة على اثنين، ويُنفذ بمرحلتين:تبدأ الاولى بدعوة الاشخاص والجهات التي لديها اسلحة خارج اطار القانون الى تسليم مالديهم من قطع سلاح، مقابل مكافآت مالية مجزية، وتحدد لذلك مدة زمنية يتم الاتفاق عليها، على ان لاتتجاوز الثلاثين يوما، وهذه المرحلة قد تساهم في سحب مانسبته ٣٠٪؜ من ما موجود من اسلحة، لدى الناس.

ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي الشروع بتنفيذ حملة تفتيش واسعة على مستوى اصغر المناطق، لمصادرة القطع غير المسلّمة، مع الاخذ بنظر الاعتبار، غلق المناطق بنحو تام، لكي لايسمح بالمناورة وانتقال الاسلحة من منطقة الى أخرى، على ان تكون الحملات التفتيشية مباغتة.

مع ضرورة ان تشرع الحكومة، بإطلاق خطة تشغيل واسعة، توفر الكثير من فرص العمل، من خلال استثمار الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية الكبيرة، لتتولى تنفيذ مشاريع عملاقة في جميع ارجاء العراق، واعتقد ان الشركات الكورية والصينية والأوربية، تمني نفسها بالظفر بفرصة استثمارية مجزية في العراق، ولدينا من هذه الفرص، ما يصعب تعداده..

وقبل هذا وذاك، نحتاج إلى تعاون فعال من قبل القضاء، والعشائر، والأحزاب، والإعلام، لكي نحقق الحلم الذي طال انتظاره، مجتمع مدني خال من السلاح، فعملية تحقيق الامن المجتمعي هي مهمة مشتركة بين المجتمع والحكومة، ولعل العمليات الامنية التي شهدتها بغداد والبصرة خلال الايام الماضية تمثل خطوة اولى على طريق تفكيك جائحة السلاح المتفلت، آملين استمرار مثل هذه الفعاليات الى النهاية، والا فان الجائحة ستزداد فتكا وضراوة..

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