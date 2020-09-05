المقالات

إصبع على الجرح..وطن وأبناء وآباء ..


 

 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

خلال زيارة الرئيس الفرنس ماكرون للعراق تبين وبحكم اليقين ان الوطن العراقي فارغ تماما من الوطنيين في عالم السياسة ومن المسؤولين الذين يستحقون كلمة مسؤول ويتحملون حيثياتها. لا نريد ان نتطرق الى الدور الذي يقوم به ماكرون في المنطقة وهل هو ايكالا من  العم سام بعد ان انحسر دور ترامب في صفقته والإنتخابات وكورونا والتطبيع أم هو صراع النفوذ في الشرق الأوسط  الذي تحاول فرنسا ان تثبت بصمتها فيه أم هو أمر آخر يتعلق بإيران ودور العراق في أن يكون مرسالا بين الأطراف المتصارعة عسى ولعل...

 لقد وجد ماكرون نفسه مضطرا وليس مختارا أن يلتقي برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل السنية ورئيس الإقليم ورؤساء الكتل الكوردية وبعض رؤساء الكتل الشيعية .

 لقد داخ الرئيس الفرنسي واستداخ ودار واستدار وحار واستحار في لغة الخطاب مع الشركاء الخصماء الفرقاء الأضداد فلا حضور للوطن في حواراتهم فالرئيس برهم صالح الذي أضاع المترجم والترجمة يتحدث بكل ما هو خارج صلاحياته البروتكولية ويتحدث عن وطن خيالي هو من أسس لتدمير اركانه ووحدته أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد كان يتحدث عن ثوابت السيادة وهو بلا سيادة من رأسه حتى قدمية من اجتياح تركي واحتقار أمريكي وسطوة الباحثين عن الوطن وفوضى السلاح وجوقة المستشارين الراقصين على أنغام الأمس .

 السياسين السنة جمعهم المكان وفرقتهم القلوب بعد ان توزعوا بالولاءات بين ابو مازن والخنجر والحلبوسي والكربولي لكنهم إجتمعوا عند ماكرون في العويل والنحيب على المهمشين والمغيبين والإعمار ومحاربة الإقصاء .

للأكراد شأن آخر فهم اليوم في ظل الكاظمي الأقوى والأكثر سطوة وكما يقول المثل العراقي (مسيطر وردة ) .

 نوري المالكي التقى ماكرون من غير غطاء سياسي شيعي فكان الرجل كمن يركض لوحده على أطلال وطن الباحثين عن وطن. 

 بالمختصر المفيد يقال انه في إحدى الغابات  زوجة الأسد ولدت مولودا بلون مخطط ويشبه النمر فأستغرب الأسد ودخل بقلبه الشك والريبة من لبوته فسألها  عن السبب وماهذا الذي يجعل ابنهم يسبه النمر فغضبت اللبوة وطلبت منه ان يحترم نفسه ولا يشك بها وإن شرفها خط أحمر .

سكت الاسد فماذا يعمل ولا دليل لديه .

في موسم الزواج الثاني ولدت زوجته اللبوة فكان المولود هذه المرة جسمه مليء بالنقط ويشبه الفهد .

إشرأبت عيون ألأسد وقرر ان يثأر لشرفه إلا ان اللبوة هدأته وقالت له إطمأن يا حبيبي فشرفي خط أحمر .  

خرج الأسد حائرا قلقا وغاب مدة طويلة فعاد للعرين وعند وصوله تفاجئ عندما وجد الحمار عنده جالس مع زوجته فزئر الأسد وصرخ بالحمار وقال له (ها ولك مطي شتسوي في بيتي ) فأجابه الحمار ايها الملك لا يذهب تفكيرك بعيدا لإنني أنا والنمر والفهد مشتركين بسلفة مع زوجتك وقد جئت اليوم لأسدد السلفة .

إلتفت الأسد الى زوجته بإنكسار وزعل وقال لها هل من المعقول ان تعملي سلفة أنت والنمر والفهد والحمار ولا تسجلي اسمي معكم .

 قالت له اللبوة . كفى حبيبي لا تزعجني فأزعل عليك وأكتئب وربما اذا زعلت سيكون الحمل الموجود في بطني يخرج شبيها للحمار .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواكبكم والعقارات لن تجمع غير النفايات!
حصر البطالة، وكورونا، و السلاح!!
كلام شروكي..فكرة المؤامرة والطائفية اقبح كلمتين
البوصلة..الطريق الثالث
عندما يتغوط فائق دعبول من فمه..!
خصم الكلام..السيستاني هو المستهدف!
لمحة عن النهج التكفيري السرطاني
الدين القيم بالحقيقة وليس بالعدد اللفظي.
إصبع على الجرح..وطن وأبناء وآباء ..
المرجعية الدينية خط احمر يااشباه الرجال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك