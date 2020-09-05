المقالات

رحلة ولاء ..


مازن البعيجي ||

 

أكاد أجزم أن جيلي والجيل الذي عاصر كل عظماء المدرسة الشيعية العظيمة والخطيرة هو جيل تفرد في أشياء كثيرة ندرت وستندر في قادم الأجيال ، يكفي أن جيلي عاصر مثل الخميني العظيم ومحمد باقر الصدر الفيلسوف وغيرهم من المؤسسين حماة العقيدة وذوي البصائر والعمق الفكري .

بدايات ذاكرتي قبل أنتصار الثورة الأسلامية الأيرانية حيث كنت وقتها قادمين من جنوب العراق لبغداد تحديدا عام ١٩٧٩ وهو عام الثورة الخمينية المقدسة المباركة ، وكيف بدأ جيش البعث والعساكر في مدينة الصدر يعتقل المئات من الشباب والعوائل الموالية لمحمد وآل محمد عليهم السلام ، كنت صغيراً لكن شهية السؤال ومعرفة ما يجري رغم قلة من يبوح أمام الاطفال كانت كافية لمعرفة ما يجري وتوثق ذاكرتي الصافية الأحداث وتتجه بي نحو حب الدين وتقليد هؤلاء الذين تمدحهم الناس وتثني عليهم ومنهم سادة وشباب عوام أخذوا من منطقة الاروفلي ومنهم الشيخ الذي نصلي خلفهُ بعض الأحيان وهكذا جرت لي القدم .

ليكبر حلم التدين وحب الدفاع عن أهل البيت حتى تحقق يوماً لأكون من أحد عمال السيد المولى محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف لكن كان لي فهمي الخاص ونظرتي الخاصة فيه والتي تغاير الكثير فأنا لا أراه إلا الشخص الثاني بعد محمد باقر الصدر من حيث ولائه للثورة الخمينية ولأسباب كثيرة كان لا يُظهر ذلك وظهر في طيات كلامه الكثير جدا ولعل قوله في كتاب اشعار الحياة عندما ذكر رحلته الى ايران وكيف أنها صلى خلف الأملي وكيف جاء معه ليوث الغاب حتى قال في قافية ..

ثم ذهبنا لصلاة الجــــــــــمعة

          اذ كان ذاك اليوم يوم الجمعة

تقام في جامعة الطــــــــهران

           بساحة وسيعة الـــــــــــــــعيان

يحضرها الالآف من مختلف

              الصنوف والجند واهل الحرف

ومذ دخلنا كان شخص يخطب

               قبل الخطابة التي ترتــــــقب

قيل لنا اسمه جوادي آمـــــــلي

            شيخا على كرسيه قد يعــتلي

وعندما انتهى من الخطــــــاب

              جاء الينا في ليوث الغــــاب

خامنئي امام كل البــــــــــــشر

            وصاعد بصيته المــــــــنتشر

من تلك الأجواء ونحن جيل يتحدى الأمن والبعث والجواسيس وكثير منا ينزل معمم بطلب من السيد المولى الصدر وذلك حتى ترى الناس أن هناك حوزة وهذه أذرعها وأدواتها وهكذا تعلق المجتمع وقتها برجل الدين عندما وجد مرجعاً يتحرك معه في الساحة ويواكب كل تحرك الظلمة والطغاة ليمنح من هم في السجن أو على حبال المشنقة شجاعة حيرت الجلاد وهكذا نقل عن الكثير منهم الشيخ المجاهد علي الكعبي قدس سره وحسين المالكي وغيرهم أفواج كثيرة ضحت من أجل مبدأ أسمه ولاية الفقيه التي عمل عليها محمد محمد صادق الصدر عملياً ، مرحلة نجح البعث والجهال في أخماد جذوتها بعد أن صوروا أن الصدر عدو لأيران والحال غير ذلك بالمطلق!

فشكرا لله تعالى أن خلقني في زمن الخميني وأسال الله المضي شهيداً على طريقه ونهج ثورته التي هي حلم الأنبياء ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواكبكم والعقارات لن تجمع غير النفايات!
حصر البطالة، وكورونا، و السلاح!!
كلام شروكي..فكرة المؤامرة والطائفية اقبح كلمتين
البوصلة..الطريق الثالث
عندما يتغوط فائق دعبول من فمه..!
خصم الكلام..السيستاني هو المستهدف!
لمحة عن النهج التكفيري السرطاني
الدين القيم بالحقيقة وليس بالعدد اللفظي.
إصبع على الجرح..وطن وأبناء وآباء ..
المرجعية الدينية خط احمر يااشباه الرجال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك