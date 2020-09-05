د. حسين القاصد||

من المضكورات في الكتب سالفة دع/ بول .. فالعراقيون حين لايعجبهم كلام شخص لا سيما إذا كان الوقت ( سحر) و( جميل) .. لكن اذا ماعجبهم كلام أي شخص يقولون له ( روح بول ونام) بمعنى ( دع) كل شيء و ( بول) ونام .. ويقال له نام لأنه ( بال) وانتهى الأمر .. والجمهور ليس منهم من هو ذو بال به .. وسالفة البول قديمة بدت من بول البعير واستمرت إلى مرحلة مابعد بول بريمر .. لكن هناك شخص صيني نص استاو.. من مدينة #شنهاي.. هذا كلما يحمى .. يكوم يهلوس ويريد يصير ريّس وكل ما يصير وكت ( سحر) يحاول يعكر الجو .. هذا الشخص فاق الجميع بالثرثرة حتى قيل انه ( فائق) و شاخ جداً حتى صار ينادى بالشيخ ، و كلمة ( شاخ ) عند العراقيين تعني ( بايل) على روحه ولا تعني أنه شيخ وروحه اذا سمعت بالمباديء ( خرّت) ساجدة! .. في بلد جامعه ام الطبول ومطربته ساجدة! .. هسة تريد تصير ريس؟ دع بول ونام احسنلك ..!