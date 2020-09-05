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وليد جنبلاط : اقول ل بومبيو أنسى الصواريخ .


 

حسام الحاج حسين||

 

فرنسا ستقود المبادرة الدولية لأعادة صياغة حكومة جديدة  في لبنان مع وجود حزب الله .

الحصار على حزب الله اودى بلبنان الى الهاوية هذا مايقوله حلفاء واشنطن ( فرنسا والمانيا وبريطانيا )

المبادرة الفرنسية يمكن لها ان تقوض عمليات الضغط الأمريكية التي تمارس ضد لبنان بحجة كبح جماح حزب الله وصواريخه الدقيقة .

جنبلاط اختصر الطريق في تصريح متلفز وهو المعروف عليه في لبنان انه يتنقل مع القوي دائما .

صواريخ حزب الله اصبحت خارج المعادلات والتسويات القادمة .

وحتى رئيس الوزراء الحالي مصطفى أديب الذي جاء من طرابلس معقل السنه المتشددين كان بضوء أخضر من حزب الله .

يتضح يوم بعد يوم ان جذور حزب الله تمتد عميقا في لبنان ليصبح (من المستحيل قلعه مع بقاء لبنان على الخارطة ) كما قال هيكل

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