وليد جنبلاط : اقول ل بومبيو أنسى الصواريخ .

حسام الحاج حسين||
فرنسا ستقود المبادرة الدولية لأعادة صياغة حكومة جديدة في لبنان مع وجود حزب الله .
الحصار على حزب الله اودى بلبنان الى الهاوية هذا مايقوله حلفاء واشنطن ( فرنسا والمانيا وبريطانيا )
المبادرة الفرنسية يمكن لها ان تقوض عمليات الضغط الأمريكية التي تمارس ضد لبنان بحجة كبح جماح حزب الله وصواريخه الدقيقة .
جنبلاط اختصر الطريق في تصريح متلفز وهو المعروف عليه في لبنان انه يتنقل مع القوي دائما .
صواريخ حزب الله اصبحت خارج المعادلات والتسويات القادمة .
وحتى رئيس الوزراء الحالي مصطفى أديب الذي جاء من طرابلس معقل السنه المتشددين كان بضوء أخضر من حزب الله .
يتضح يوم بعد يوم ان جذور حزب الله تمتد عميقا في لبنان ليصبح (من المستحيل قلعه مع بقاء لبنان على الخارطة ) كما قال هيكل
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