المقالات

من أين لك كل هذا السكون؟!


 

مازن البعيجي ||

 

كلما نظرت في شخص السيد الولي وفي أعلى المحن والمصائب أراه يتفاعل بمقدار يعطي المناسبة والحدث حجمهُ لكن لا عن ارباك واضطراب ، بل بكل سكينة وطمأنينة وروية ، كالعالم بما سيجري ليس على نحو الإطلاع على الغيب قطعاً ولكن نوع التوكل وفهم التكليف في هذه النشأة فهو على غرار معلمه الأول وملهمه السيد روح الله الخميني العظيم من حيث الثبات والثقة بالاسلام هو الحل ولا غيرهُ!

من هنا سعيهُ نحو تحقيق ما أشار له القرآن والسنة في أنتصار الحق ولو بعد حين النظرة التي يحصل فيها تفاوت بين حتى المراجع في الدين ، ليتفرد اليوم مثل القائد الخامنئي  المطلع على معركة الصراع تفصيلاً ويقرائها كالكتاب المفتوح ، ويعطي استشراف يتحقق بنسبة عالية جدا ، ومن أين ذلك؟

والجواب هو من طهارة الروح والاستقامة والعدل والوقوف على الحلال والحرام الذي هو كل حل الأحجية لأن الحلال والحرام هو الرفعة والشرف والقدر والقيمة حينما يفعل العبد ذلك قربة لله سبحانه وتعالى . وهو من يورث البصيرة ..

ومثل هذا العبد التقي المتفرد في صفات كثيرة صنعها حب الجهاد المادي والمعنوي وهو العاشق للدفاع عن الأسلام والمستضعفين دون تمايز أو تفرقة ، فهو لا يرى نفسه ولي امر أيراني بل يرى نفسه خادماً وولي امر المسلمين النظر العظيمة في التفاني بخدمة البشرية بروح التواضع الذي تحبه البشرية بالفطرة وجبلة الخلق دون الحاجة إلى اعلان ممول!

ومن هنا ترى سلطانه الروحي كيف يدغدغ المشاعر والأحاسيس ويؤثر فيها جذباً وسحراً .

هكذا هكذا وإلا فلا ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإدارة الإمريكية الصهيونية السعودية تمدد نفوذها القهري
لا حاجة إلى الاضراس في عقدة تحلها الانامل..!
مشروع "الشام الجديد" والتحامل على "ايران"
ركضة طويريج المنهج، وعهد الاحرار
ماكرون ومسيرة السيادة في العراق
العراق المحطة القادمة في تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني
رقصةُ القبائلِ الهنديةِ وهوسةُ العشائر العراقية
إيران في البرنامج الأنتخابي الأمريكي
من أين لك كل هذا السكون؟!
ألقاب مزيفة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك