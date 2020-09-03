المقالات

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون..!

66 2020-09-03

 

فيصل ريكان||

 

صورة لإمبراطور إيران الذي لقب نفسه شاهنشاه .. أي ملك الملوك ، مستلقي على الفراش مع زوجته ينتظر الموت !!

يذكر الكاتب المصري محمد حسنين هيكل في كتابه «مدافع آيات الله» : أن شاه إيران « محمد رضا بهلوي» بعد هربه من ثورة خميني ، تنقل في أكثر من بلد ، حيث لم يكن مرحباً به .

وكانت إحدى محطاته في بنما التي ضاقت به وبعائلته ، وطلبت منه الرحيل ، فاتصلت زوجته «فرح ديبا» بـآغا خان رئيس مفوضية اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة ، وطلبت منه توفير جوازات سفر للشاه وعائلته حتى يتمكنوا من التنقل بحرية .

وحين تأخر عليها في الرد ، واقتربت مدة بقائهم في بنما من نهايتها ، أعادت الإتصال به في وقت متأخر ليلاً وهي تبكي وتقول له إننا في أشد الحاجة لأية وثيقة نستطيع أن نخرج بها من بنما “أرجوك أن توفر لنا أي وثيقة ، حتى لو كانت وثيقة لاجئين”!!!،

أنظر الى الذل الذي لاقته فلم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم تطلب فيه «إمبراطورة فارس» التي تضع على رأسها تاجاً مذهباً فيه أكبر جوهرة اكتشفها البشر.....تطلب وثيقةَ لاجئين !!

تلك ارادة الله فلا تتكبر ! في التاريخ عبرة ، قال تعالى: { {فاقصص القصص لعلهم يتفكرون} }

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون..!
ما زلنا على الطريق وإن كانت ملة اللصوص واحدة
لماذا فرنسا وليس ألمانيا؟
صدام مجرم وضحاياه وذويهم مازالوا احياء
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الاعلام وتحليل البيئة
من يحدد (اليوم الوطني) للعراق؟!
حراك تشرين فوضى عابثة وإرهاب ممنهج
حملة المنتج الوطني!
لا أحد "يحچي" بيهن: الحصة التموينية، تأخير الرواتب...!
الحسين ليس مجرد شخصية تاريخية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك