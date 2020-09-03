صدام مجرم وضحاياه وذويهم مازالوا احياء

حسن العگيلي||

المقابر الجماعية تملأ أرض العراق حلبجة تصرخ الهور يأن بغداد اغتصبت باشكال بدائية واسماء مقززة.

حرب ايران الكويت الشمال الحصار تجفيف الهور قتل النخيل تجريف البساتين حملة إيمانية حول أطفالنا فيها إلى وهابية متعطشين للدم والذبح .

قطع الألسن بتر الأيدي سمل العيون وشم الجبهة قتل الابن بيد الأب والأخ بيد الأخ كلها قئ صدامي نجس.

تم العثور على تقرير من المخابرات مرفوع لصدام يقترح فيه الجهاز منع مسلسل حافات المياه وكارتون كرندايزر !!!لانه يعزز روح الثورة والجرأة لدى الأطفال.

ومنع كارتون عدنان ولينا لان شخصية الانقلابي علام فيها اشارة واضحة على صدام ومافعله بالبكر ورفاق قاعة الخلد

(لطشه) صدام الأحمق (بموافق) بقلمه الأحمر!!!!.

كان خنزيرا جبانا بقناع نمر مع كل هذا وغيره الكثير الكثير يعتبره بعض العرب او مغفلي العرب

بطلا قاهرا للفرس وربما قصدوا الشيعة بكلمة الفرس!!! .

صدام بالأمس رحل بعد ان اخرجه الأمريكان من حفرته وبعد ان وشى به ابن عمه واحد كلابه الذي سلطها صدام على العراقيين.

والعرب فيه مختلفون بين ممجد له وذام .!!

فكيف يريد باحث ما ان يقنع عربي مسلم هنا او هناك ان بعض الصحابة انقلبوا على رسول الله وبعضهم لم يؤمن قط وبعضهم قتل بعضا وكفر بعضهم بعضا بل ان منهم من حاول قتل رسول الله في العقبة وان عددهم على أقل تقدير 100ألف لانعرف منهم عمليا سوى 6-12 وهم الذين تتكرر اسمائهم علينا من اول ابتدائي تقريبا ولليوم .

تبدو مهمة مستحيلة.