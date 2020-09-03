فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
1- يجب أن يبتعد العراق عن سياسة المحاور/ باستثناء محور السعودية وأمريكا.
2- شفل ناشطيّ الناصرية يشتغل بس على نهر الفرات/ ما يعبر لدجلة!
3- حكومة الكاظمي تترك شركة سيمنز/ لتتعاقد مع مصر التي وفرت لها الكهرباء شركة سيمنز!
4- إذا هذا مو مقر القناة وهي منتقلة/ جا ليش الشرقية تستنكر!
5- ماكرون يستعيض عن لقاء ساجدة عبيد/ ببرهم.
6- بمجرد إعلان الإمارات للتطبيع/ ثوار تشرين يصلونها للعلاج!
7- انوب الناس كامت تحسد الينصاب بكورونا ويطيب/ يا ولحظ
8- طلعنا ثلاث أثلاث/ بس ما عرفنا الكورد بأي ثلث!
9- أمريكا ترد على إحراق دجلة/ بغلق منصة الاتجاه.
10- المستشار مؤتمن/ مو جذاب اكشر وانوب ع المرجعية!
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