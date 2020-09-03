المقالات

فنتازيا نقاشية..!

72 2020-09-03

جهاد النقاش||

 

1- يجب أن يبتعد العراق عن سياسة المحاور/ باستثناء محور السعودية وأمريكا.

 

2- شفل ناشطيّ الناصرية يشتغل بس على نهر الفرات/ ما يعبر لدجلة!

 

3- حكومة الكاظمي تترك شركة سيمنز/ لتتعاقد مع مصر التي وفرت لها الكهرباء شركة سيمنز!

 

4- إذا هذا مو مقر القناة وهي منتقلة/ جا ليش الشرقية تستنكر!

 

5- ماكرون يستعيض عن لقاء ساجدة عبيد/ ببرهم.

 

6- بمجرد إعلان الإمارات للتطبيع/ ثوار تشرين يصلونها للعلاج!

 

7- انوب الناس كامت تحسد الينصاب بكورونا ويطيب/ يا ولحظ

 

8- طلعنا ثلاث أثلاث/ بس ما عرفنا الكورد بأي ثلث!

 

9- أمريكا ترد على إحراق دجلة/ بغلق منصة الاتجاه.

 

10- المستشار مؤتمن/ مو جذاب اكشر وانوب ع المرجعية!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكرون وماكرون !!!
بين جمال الكربولي وعمر بن الخطاب
قوة دول محور المقاومة تكمن في وحدتها الدفاعية 
العراق بين الشرق والغرب
العيد الوطني وحكومة الكاظمي
ماكرون بين بيروت وبغداد..ستراتيجية واحدة وتكتيك مختلف
ماكرون واريان بين الصليب وحقوق الإنسان.
نحن لفيف.. ؟!
صراع الغرب والشرق على العراق
شيزوبوليتك..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك