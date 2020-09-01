جمال بن يزيد بن معاوية الكربولي

اطلعت على موضوع الاستهانة بالطائفة الشيعية, وشعائر مقتل الامام الحسين بن علي سيد شباب اهل الجنة(ع) ان الكربولي قدم في فضائية دجلة باقة اغاني ورقص للغجريات ليلة العاشر من محرم 1442هـ .تشفيا بالنبي محمد (ص) واهل بيته المعصومين .هذه الظاهرة لم يعملها من قبل الا صدام وقصي حين رقصوا مع مجموعة دراويش في ليلة العاشر من محرم عام 2001 م في نفس المحافظة ..!! صلاح الدين.

لا اريد ان اسمع اعتذاره , لان تاريخه معروف ومسجل بفلم تحدث عنه احمد ملا طلال بفضيحة جنسية بصاحب القناة . انا ارجو ان يسمح لي خطباء المنبر الحسيني ان اتكلم باسمهم مع هذا(الكر. . بولي) اذا كنت صادقا في الاعتذار ونحن نعرف ما تخفي في نفسك .. اقول: قل كلمة واحدة ونجعل سوءتك تحت الفراش . (قل انا احب علي بن ابي طالب) .وانا متأكد واقسم انك تكرهه, لأنك معروف التوجه الذي فضحه رسول الله (ص) واليك الدليل من كتب جمهور السنة ..

1 - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا معشر الأنصار نبور أولادنا بحبهم عليا (رض) فإذا ولد فينا مولود فلم يحبه عرفنا أنه ليس منا .[ أسنى المطالب للحفاظ الجزري ص ٨، شرح ابن أبي الحديد ١ ص ٣٧٣]

2 - عبادة بن الصامت كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب(رض) فإذا رأينا أحدهم لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشدة .[أسنى المطالب ص ٨، نهاية ابن الأثير ١ ص ١١٨].

قال الحافظ الجزري في (أسنى المطالب) ص 8 بعد ذكر هذا الحديث: وهذا مشهور من قديم وإلى اليوم أنه ما يبغض عليا رضي الله عنه إلا ولد الزنا.

3 - أخرج الحافظ الحسن بن علي العدوي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن أبي عيينة عن ابن الزبير عن جابر قال: أمرنا رسول الله (ص)أن نعرض أولادنا على حب علي بن أبي طالب. رجاله رجال الصحيحين كلهم ثقات.

4 - أخرج الحافظ ابن مردويه عن أحمد بن محمد النيسابوري عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمد قال سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

هناك عشرات المصادر تذكر هذا الحديث . اكرر عليك جمال الكربولي ( قل انا احب علي بن ابي طالب ) وانا متأكد لا يمكنك ان تقول ذلك .. لأنك ابن زنا .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي