المقالات

جمال بن يزيد بن معاوية الكربولي


 

 

اطلعت على موضوع الاستهانة بالطائفة الشيعية, وشعائر مقتل الامام الحسين بن علي سيد شباب اهل الجنة(ع) ان الكربولي قدم في فضائية دجلة باقة اغاني ورقص للغجريات ليلة العاشر من محرم 1442هـ .تشفيا بالنبي محمد (ص) واهل بيته المعصومين .هذه الظاهرة لم يعملها من قبل الا صدام وقصي حين رقصوا مع مجموعة دراويش في ليلة العاشر من محرم عام 2001 م في نفس المحافظة ..!! صلاح الدين.

لا اريد ان اسمع اعتذاره , لان تاريخه معروف ومسجل بفلم تحدث عنه احمد ملا طلال بفضيحة جنسية بصاحب القناة . انا ارجو ان يسمح لي خطباء المنبر الحسيني ان اتكلم باسمهم مع هذا(الكر. . بولي) اذا كنت صادقا في الاعتذار ونحن نعرف ما تخفي في نفسك .. اقول: قل كلمة واحدة ونجعل سوءتك تحت الفراش . (قل انا احب علي بن ابي طالب) .وانا متأكد واقسم انك تكرهه, لأنك معروف التوجه الذي فضحه رسول الله (ص) واليك الدليل من كتب جمهور السنة ..

1 - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا معشر الأنصار نبور أولادنا بحبهم عليا (رض) فإذا ولد فينا مولود فلم يحبه عرفنا أنه ليس منا .[ أسنى المطالب للحفاظ الجزري ص ٨، شرح ابن أبي الحديد ١ ص ٣٧٣]

2 - عبادة بن الصامت كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب(رض) فإذا رأينا أحدهم لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشدة .[أسنى المطالب ص ٨، نهاية ابن الأثير ١ ص ١١٨].

قال الحافظ الجزري في (أسنى المطالب) ص 8 بعد ذكر هذا الحديث: وهذا مشهور من قديم وإلى اليوم أنه ما يبغض عليا رضي الله عنه إلا ولد الزنا.

3 - أخرج الحافظ الحسن بن علي العدوي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن أبي عيينة عن ابن الزبير عن جابر قال: أمرنا رسول الله (ص)أن نعرض أولادنا على حب علي بن أبي طالب. رجاله رجال الصحيحين كلهم ثقات.

4 - أخرج الحافظ ابن مردويه عن أحمد بن محمد النيسابوري عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمد قال سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

هناك عشرات المصادر تذكر هذا الحديث . اكرر عليك جمال الكربولي ( قل انا احب علي بن ابي طالب ) وانا متأكد لا يمكنك ان تقول ذلك .. لأنك ابن زنا .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ذكرى الحسين (ع) بين الحب الصادق والحب الكاذب
ايها الضائعون
أصحابي خير الأصحاب
أمريكا.. ألعابها ومناوراتها.
من لحق بنا أستشهد
مصلحة العراق قبل المصالح الاخرى
يادجلة العهر يا ام الشياطينِ
جمال بن يزيد بن معاوية الكربولي
سياسة التطبيع.. نجاح أم فشل جديد؟
حياتي مع المنبر الحسيني موقف مع مدير الامن لواء مهدي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك