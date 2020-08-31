الشريك خائن!

مازن البعيجي ||

الشريك المقرّب أبن الجلدة! وذاك الذي أعتبر شريك قضية وأعني "الطرف السني والكردي!" وكلاهما سبب فوضى للعراقيين وفتحوا بازار للتنافس منْ يبيع بضاعتهُ أولا أو يكسب الربح الوفير؟! من خلال حلبة التصارع والرهان على قضايا تحرك الجماهير سيكولوجياً وتتحكم بأنفعالاتها وردود الفعل!

وكلا الشريكين الخائنين عرّابي المشهد الذي نشاهدهُ اليوم وهما سبب رئيسي به!

الأول : شريك بني الجلدة الذي بان ضعفه ووهنه أمام المنصب والأموال وغره بالله تعالى الغرور ، فلم يستطيع الدفاع عن "عقيدة أهله" التي هي رأس مال "المكون الشيعي" ، لتكون تلك العقائد بعيدة عن سوق الصراع ، بل يفترض على "المكون الشيعي" ومن هم في صدارة القرار من كل "الأحزاب الشيعية" قد وضعوا خطوط حمر للبقية ومنها "العقيدة والشعائر" وتُوقف الشريك من عدم المساس بها أو النيل منها بمعادلة العمل الجاد "والدفاع المقدس" عن عقائد من وصلوا للبرلمان أو الوزارة أو المسؤولية ويغلق باب يستنزف الكثير من الوقت والدم والأبرياء!!!

بسبب خيانة بني الجلدة بلغ الشريك الثاني حد الأستهتار والزهادة بالمكون الشيعي الأستهتار بعد فشل الأول بالدفاع عنهُ!

والثاني : هو شريك الوطن الذي وجد الضعف والوهن وسيلة تحقق له أنتقام مجاني حين يعتدي على عقائد الشيعة ومعه أعلام الخليج العبري والاستكبار ولا قدرة للمتصدين الفاسدين من الشيعة البعض اكيد على لجم من يتطاول لحساسية "المصالح المشتركة وخوب جفاف منبع التمويل!!!"

من هنا وجدت الجماهير التي لازال ضميرها حي نقي ينبض وكلهُ غيرة وشرف أمام مواجهة سببها الخائنين في العملية السياسية شريك الوطن العميل وشريك العقيدة المخادع! فلا مناص من بروز طبقة تجد نفسها فدائي للدفاع عن العقيدة التي تنازل عنها الخونة! وأي خيانة أكثر من أنك تحارب عمقك العقائدي المدافع الأول عن العقيدة في كل مواقع المنازلة لتقول أنا وعقائدي بلا سند تعال يا كربولي ويا حلبوسي أهينوا الشيعة بما ملكت من قذارة سحر قبيح واضرابها ..

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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