المقالات

هل يحق لنا ان نختلف في الحسين؟

38 2020-08-31

  عباس العطار||   يبدأ الاختلاف عادة لحظة تفكير شخص او مجموعة اشخاص في النظر الى زوايا تخدم حركتهم الفكرية او العقائدية او مشروعهم السياسي، ولتعضيد هذه الرؤية يحتاج هؤلاء: اولا: اسناد حجتهم ثانيا: تأويلها ثالثا: ربطها بمنهج معين رابعا: عطفها الى او على حوادث تاريخية ذات اثر كبير في مشاعر وعواطف الناس. خامسا: اعادتها الى جذور عقائدية راسخة في الصورة النمطية عند المجتمع المستهدف. وتعد قضية الحسين عليه السلام اكبر مغنم ثقافي وعقائدي من الممكن استغلالها او استثمارها سياسيا، لجذب مشاعر الناس وكسب قلوبهم والسيطرة على عقولهم ثم تطويعها في سبيل الوصول الى تحقيق الاهداف.  في كل عصر ومصر تولد حركات لها اهداف سياسية او فكرية تتخذ مسلكا في التعبير عن احقية اطروحاتها وصحة دعوتها، وهنا نقطة التصادم ومنطلق التقسيم وبداية الحرب الكلامية التي سرعان ما تتحول الى  اغتيالات فكرية لهذا المذهب الفكري على حساب مذاهب فكرية اخرى، اعتمادا على منهجية التأويل والتبرير للفعل، ولا شك ان مثل هذه الصراعات قد تتطور حتى تصل الى تصفيات جسدية مستندة الى فكرة الأحقية والبطلان والتكفير والغاء الاخر، ومنها ما قد يصل الى حروب تصفية وابادة جماعية.  ما يجري في العراق بِعَدِهِ موطن الجسد الطاهر للحسين بن علي وصحبه الغيارى وعلى ارض كربلاء جرت الملحمة الحسينية الكبرى فشعت بمنهجه ومبادئه التي اضفت على تلك الجغرافية كل الوان الجهاد والإباء والشجاعة والتضحية ونبل القضية وسموها، حتى اصبحت ذات حضور وجداني في نفوس الاجيال بالتتابع، ومنارا يقتدى بها في رد الظلم والاضطهاد والاستكبار ورفض اي تطبيع يقتل الانسانية تحت مسمى سياسي يريد فرض غطرسته على رقاب واموال وحرية الانسان وسلب اختياره.  لا يتجزأ التاريخ وان كتب بيد المنتصرين من تغيير وطمس لجوهر ومبادئ ثورة الحسين، وفي هذا قصص وحوادث كان نتيجتها الفشل وبقي الدم الذي سفك بغير حق هو المنتصر على السيف والقوة والغطرسة، وبقيت الاجيال تنهل من عذوبة صفائها وكانت للثائرين خط شروع ومواجهة ضد الظلم سواء من اتبع الحسين عقائديا او اعجابا بما قدمه من نموذج انساني فريد في التضحيات وصدق المباديء وغرس نبتة الرفض الايجابي عن طريق ترسيخ لاءات الحق بوجه الطاغية يزيد وعصابته. هذا هو الحسين فدعونا نختلف في زوايا وابعاد نهضته ويتخذ كل منا اسلوب يوائم عصره لمقارعة الاستكبار والجبروت ووسيلة للتعبير عن حرية الرأي بشجاعة وصمود، المهم ان لا نفهم الحسين كما يحلو لنا ونتهم اخرين بان نهجهم مخالف له، الحسين مسيرة امتداد في وعي الاجيال وصوت حق مدوي في آذان الطغاة وكلمة صدق جسدت ملامحها هيهات منا الذلة فكان وسيكون وسيبقى سراج الحرية الذي ينير درب الاحرار.   A. G. alattar  

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يحق لنا ان نختلف في الحسين؟
الكرابلة أفراخ الماسونية المتربين في أحضان المومس فجر السعيد
رضيع ام رضيعان للحسين عليه السلام ؟
الإعلام والصحافة والمسؤول
الكاظمي وغمان الشيعة/ القسم الأول
النبي وآله يبكون على الحسين عليه السلام
الشام الجديد وسياسة المحاور
عاشوراء تثبيت والغاء
محرم يوم الاعلام العالمي.
إحراق قناة دجلة الفضائية وموقف "نواشيط"..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك