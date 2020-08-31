أصفعه وخذ ديناراً

د. حيدر البرزنجي|

- المغطّى شكلاً – المكشوف فعلاً.

مسلسل يروي قصة رجل نشط ذكي ،يحصل على كنز كبير، لكنه يصبح بليداً خاملاً يبعثر كنزه على ما لايفيد .

حين أوشك الكنز على النفاذ ، وجد إنه استهلك نفسه وحياته ، وهاجمه من كانوا يعيشون على موائده ، جمع آخر ماتبقى لديه ،ووقف في الشارع وهو يصيح على المارّة : اصفعني وخذ ديناراً .

اليوم ،يمرّ العراق بوضع مشابه ، رغم انه لم يفعل مايستحق عليه الصفع ، فبعد ان توالت الصفعات عليه من اعلام (البزازين) وثوار (الما مستحية) الذين جعلوا من صفع العراق ،هو الدليل على حبّه ، ولن تثبت حبك للعراق، ،إذا لم تصفع وتقتلع كل نقطة اخضرار فيه :

- اصفعه لأن سومر اخترعت العجلة

- اصفعه لأن سرجون الأكدي أقام فيه امبراطورية .

- اصفعه لأن حمورابي وضع قوانينه .

- اصفعه لأن علياً أقام فيه والحسين ثار فيه .

- اصفعه كي ينسى مجد بغداد الغابر

- اصفعه لأنه لم يحسن اختيار من انتخبهم

- اصفعه لأن البزازين يريدون ذلك .

- اصفعه لأن ((المتثاقفين) يريدون اصلاحه و(الثورجيين) يريدون طرد الفاسدين ، ليجلبوا فاسدين .

- اصفعه لأن (دولة) البارزاني لن تقوم الا بصفعه

- اصفعه لأن صفعه يدخلك الجنّة إن كنت من المؤمنين ،ويدخلك (المدنية) ان كنت من المدمنين .

- اصفعه ان كان لك حساب – ولو وهمياً – في التواصل – واصفعه وأنت تجلس في المتنبي وترطن بديكارت ودريدا والفينومولوجيا والهيرمونطيقيا .

- اصفعه كي تتعلم الكتابه ، وكي تشعر ب(قيمتك) و(وطنيتك ) ، وعلو (أوسطك )ليحلّ في دماغك .

- اصفعه كي يمنحك حرية نزع السروال في الشارع والاعلان عن (مثليتك) ورفع علمك ذي الألوان القزحية .

المهم ان تواصل الصفع ،فبفضلك وحدك ، سينهض العراقيون (العبيد – الذيول – الولائيين – التابعين – الخانعين ) يا أولاد المدري منين .

عود ليش ؟؟؟