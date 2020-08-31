أصفعه وخذ ديناراً

د. حيدر البرزنجي|
- المغطّى شكلاً – المكشوف فعلاً.
مسلسل يروي قصة رجل نشط ذكي ،يحصل على كنز كبير، لكنه يصبح بليداً خاملاً يبعثر كنزه على ما لايفيد .
حين أوشك الكنز على النفاذ ، وجد إنه استهلك نفسه وحياته ، وهاجمه من كانوا يعيشون على موائده ، جمع آخر ماتبقى لديه ،ووقف في الشارع وهو يصيح على المارّة : اصفعني وخذ ديناراً .
اليوم ،يمرّ العراق بوضع مشابه ، رغم انه لم يفعل مايستحق عليه الصفع ، فبعد ان توالت الصفعات عليه من اعلام (البزازين) وثوار (الما مستحية) الذين جعلوا من صفع العراق ،هو الدليل على حبّه ، ولن تثبت حبك للعراق، ،إذا لم تصفع وتقتلع كل نقطة اخضرار فيه :
- اصفعه لأن سومر اخترعت العجلة
- اصفعه لأن سرجون الأكدي أقام فيه امبراطورية .
- اصفعه لأن حمورابي وضع قوانينه .
- اصفعه لأن علياً أقام فيه والحسين ثار فيه .
- اصفعه كي ينسى مجد بغداد الغابر
- اصفعه لأنه لم يحسن اختيار من انتخبهم
- اصفعه لأن البزازين يريدون ذلك .
- اصفعه لأن ((المتثاقفين) يريدون اصلاحه و(الثورجيين) يريدون طرد الفاسدين ، ليجلبوا فاسدين .
- اصفعه لأن (دولة) البارزاني لن تقوم الا بصفعه
- اصفعه لأن صفعه يدخلك الجنّة إن كنت من المؤمنين ،ويدخلك (المدنية) ان كنت من المدمنين .
- اصفعه ان كان لك حساب – ولو وهمياً – في التواصل – واصفعه وأنت تجلس في المتنبي وترطن بديكارت ودريدا والفينومولوجيا والهيرمونطيقيا .
- اصفعه كي تتعلم الكتابه ، وكي تشعر ب(قيمتك) و(وطنيتك ) ، وعلو (أوسطك )ليحلّ في دماغك .
- اصفعه كي يمنحك حرية نزع السروال في الشارع والاعلان عن (مثليتك) ورفع علمك ذي الألوان القزحية .
المهم ان تواصل الصفع ،فبفضلك وحدك ، سينهض العراقيون (العبيد – الذيول – الولائيين – التابعين – الخانعين ) يا أولاد المدري منين .
عود ليش ؟؟؟
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