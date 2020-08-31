هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً

✍️ إياد الإمارة|| ▪ الميليشيات تغتال عالمة الفضاء العراقي نور العزاوي أمام منزلها في محافظة ديالى! عالمة الفضاء المزعومة نور العزاوي تدريسية في جامعة ديالى! و بعد البحث المطول من قبل المتابعين عن خبر اغتيال د.نور العزاوي المزعوم انها عالمة في الفضاء تبين ان: ١. لا وجود لأسمها ضمن ملاكات جامعة ديالى. ٢. الحساب الذي تم نشر محادثات على اساس انه هي، تم انشائه قبل يوم من نشر الخبر لهذا الغرض. ٣.الصورة المنشورة لمغنية "اجنبية" وهذا رابط الاغنية: https://youtu.be/bRc1aulnkQY لعشاق الفن الجميل والجمال كله؟ لو شوية نخليهم بعد تطلع هذه "المغنية" الجميلة من أبطال تشرين ويطلع چم واحد على شاشة دجلة وأمثالها من فضائيات الطرب "يبغج" ويعزي الثوار بمناسبة إغتيال هذه العالمة الثائرة الشهيدة ويحمل مَن يحمله "الميليشيات" مسؤولية إغتيالها. هكذا يقوم الإعلام المعادي بتأجيج الوضع في العراق منذ مدة طويلة، ونحن لم نلتفت إلى هذه المعركة كما ينبغي منذ إندلاعها ولم نتمكن لحد الآن من تحصين ثغورنا منها بالرغم من التجربة غير القصيرة والإمكانات الوفير التي تتوفر لدينا، لا نزال دون مستوى مواجهة العدو "الإعلامية". صحيح أن عدونا يكذب ويفجر وليست لديه محددات تمنعه من الموبقات، ونحن أبناء الثوابت والقيم والمبادئ، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نكشف الزيف والأكاذيب ونبث "الحقيقة" بطرق مختلفة للجمهور في الوقت الذي نبين فيه ما نحن عليه من ورع وتقوى وعدالة قضية. ليس وحده خبر إغتيال عالمة الفضاء المزعوم الذي يجانب الحقيقة هو من بنات أفكار العدوان، بل إن هنام مئات الأخبار من هذا النوع وقد يكون البعض منا تفاعل معها وروج لها وهو لا يعلم أنها كاذبة وملفقة ومسيئة وتسبب بضرر كبير للعراقيين، لذا لنكن أكثر حذراً ونحن نتعامل مع الأخبار والبرامج، ولنكن أكثر جدية وقوة ومنعة وعلمية وتسلحاً ونحن نخوض معركة شرسة في مجال الإعلام.



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