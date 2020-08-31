المقالات

هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً


    ✍️ إياد الإمارة||     ▪ الميليشيات تغتال عالمة الفضاء العراقي نور العزاوي أمام منزلها في محافظة ديالى!  عالمة الفضاء المزعومة نور العزاوي تدريسية في جامعة ديالى! و بعد البحث المطول من قبل المتابعين عن خبر اغتيال د.نور العزاوي المزعوم انها عالمة في الفضاء تبين ان:  ١. لا وجود لأسمها ضمن ملاكات جامعة ديالى.  ٢. الحساب الذي تم نشر محادثات على اساس انه هي، تم انشائه قبل يوم من نشر الخبر لهذا الغرض.  ٣.الصورة المنشورة لمغنية "اجنبية" وهذا رابط الاغنية:  https://youtu.be/bRc1aulnkQY   لعشاق الفن الجميل والجمال كله؟    لو شوية نخليهم بعد تطلع هذه "المغنية" الجميلة من أبطال تشرين ويطلع چم واحد على شاشة دجلة وأمثالها من فضائيات الطرب "يبغج" ويعزي الثوار بمناسبة إغتيال هذه العالمة الثائرة الشهيدة ويحمل مَن يحمله "الميليشيات" مسؤولية إغتيالها.  هكذا يقوم الإعلام المعادي بتأجيج الوضع في العراق منذ مدة طويلة، ونحن لم نلتفت إلى هذه المعركة كما ينبغي منذ إندلاعها  ولم نتمكن لحد الآن من تحصين ثغورنا منها بالرغم من التجربة غير القصيرة والإمكانات الوفير التي تتوفر لدينا، لا نزال دون مستوى مواجهة العدو "الإعلامية".  صحيح أن عدونا يكذب ويفجر وليست لديه محددات تمنعه من الموبقات، ونحن أبناء الثوابت والقيم والمبادئ، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نكشف الزيف والأكاذيب ونبث "الحقيقة" بطرق مختلفة للجمهور في الوقت الذي نبين فيه ما نحن عليه من ورع وتقوى وعدالة قضية.  ليس وحده خبر إغتيال عالمة الفضاء المزعوم الذي يجانب الحقيقة هو من بنات أفكار العدوان، بل إن هنام مئات الأخبار من هذا النوع وقد يكون البعض منا تفاعل معها وروج لها وهو لا يعلم أنها كاذبة وملفقة ومسيئة وتسبب بضرر كبير للعراقيين، لذا لنكن أكثر حذراً ونحن نتعامل مع الأخبار والبرامج، ولنكن أكثر جدية وقوة ومنعة وعلمية وتسلحاً ونحن نخوض معركة شرسة في مجال الإعلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحقيقه لاغير
ذروة التطبيع دلالة على السقوط .. 
العشق العلوي
عندما يكون الجهل سلاح
من هو القاتل الحقيقي للحسين؟!
ثورة الحسين تضحية وفداء
ثقافة الاحترام والمجتمع  والطشة 
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
فضائية تحمل اسم دجلة النهر العظيم تستفز المشاعر
موامرة الاختفاء القسري..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك