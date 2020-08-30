المقالات

كربلاء تسبح بالعاطفة ..


 

مازن البعيجي ||

 

عنصر "العاطفة" واللوعة ، والتفجع ، والوجع ، والألم وهذا الغرق بالدموع على سبط المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة تأخذ بتلابيب الروح وتمزق النياط لترسم فقه أرتباط خارج اسوار البحث والدليل وفوراً الى استخدام غريزة "العاطفة" التي يشترك فيها كل بني البشر وعشاق الحسين حين أحسنوا توظيفها واستخدامها جسور للعشق والغرام الحارق ، لأنها كربلاء تتحمل مثل هذا النوع من الرثاء والفجيع وطوفان الدموع ، ومن هنا يؤكد مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو يعترف بحرارة النار التي تقضم فؤاده فقال : ( لأندبنك صباحاً ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دماً ) عبارة تختصر ما تعني عاطفة الطف وطبيب استخدامها في محرم حصراً .

أن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً ..

النعمة التي تفرد بها عشاق الحسين واصبحت تلك "العاطفة" والحب هو جامع مشترك يربط القلوب قولاً وفعلاً ( حب الحسين يجمعنا ) وموعد تلتقي به الدموع بأيام معدودات وزمن واحد يؤذن مؤذن البكاء على "معشوق مظلوم" الكل لأجله يكوي فؤاده ذكراهُ وتجدد مصابهُ ، فتطوف الروح في مكة الهوى وتبحث في ذكرى تلك اللحظات التي مرت على مثل شخص يقول فيه المصطفى ( حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا ) وكان ينحب لمصابية ليس فقط يبكي!  ليصبح حبهُ مفترق طرق بيننا وبين بقية البشر من حيث تلك العاطفة التي هي منهج تتوارثهُ الأجيال كأنه جينات غير قابلة للتحول!

لترى في كل عام وعند كل ذكر لأبي الشهداء تنبري قلوب وأرواح تتسابق في العشق والوفاء ، مما يخلق مدرسة آنية للأجيال وأستطباب وأستشفاء لعلل كثيرة لنخرج حسينيون قد أغتسلنا ولبسنا أحرام الأتباع للحق الذي طلبه سيف الأمام عبر قتال الباطل ونحن على أثره ماضون ..

لبيك يا حسين ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق ينادي اصحابي خير الاصحاب
إعتقدوا إسلام الحسين وإعملوا...أو تريدون إسلام الإحتلال فأعبثوا
الامام الحسين في الشعر المسيحي
عاشوراء يوم السماء..شكراً أيها العراقيون
فرص الأمل الضائعة
رأيتها كورونا ..
مجانين الحسين علية السلام
إصبع على الجرح..شكرا لك سيدي الحسين .. 
رأيت قلباً إيراني يبكي!
انه الحسين..افلا تعقلون؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك