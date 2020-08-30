المقالات

دروس من عاشوراء..الشباب الرسالي الواعي..علي الاكبر انموذجا


السيد محمد الطالقاني||   لقد اعطى الامام الحسين عليه السلام في سبيل الاصلاح ونشر راية الحق كل مايملك ، وما أراد من وراء ذلك جزاءً ولا شكورًا.  وقد خص الله تعالى  اهل البيت عليهم السلام  بخواص لم تتوفر في غيرهم من البيوت جعلتهم في مقام الذروة من الكمال البشري . وفي يوم الطف اثبت الامام الحسين عليه السلام ان القائد اول من يضحي , حينما اول من قدم للمعركة ولده علي الاكبر.  وعلي الاكبر ...ذلك  الفتى الهاشمي  الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه واله وسلم , خَلْقا وخُلُقا ومنطقا, والذي نحت سفر الإباء في سجل التاريخ, فكان أوّل شهيد من الهاشميين بين يدي سيد الشهداء عليه السلام . لقد كان علي الاكبر عليه السلام واثقا ومطمئنا من عدالة القضية التي خرج من اجلها , وكان مستبشراً ومتفانياً لما سيلاقيه من الكرامة الأبدية, وهو القائل لقائده سيد الشهداء عليه السلام: لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموتُ علينا, طالما نحن على الحق. كان علي الأكبر عليه السلام عنوانا للصفات العظيمة, ومثلا أعلى للشجاعة والبطولة والكرم , تبلورت في نفسيته كل القيم والأهداف النبيلة التي نهض من أجل تحقيقها الإمام الحسين عليه السلام  في ثورته الاصلاحية العظيمة, حيث التزم طريق الحق وآزره وناصره وملئ أيمانا به وكانت كل مواقفه العظيمة مثالا للعقيدة الحقة, ودلت على مدى صلابته وثباته, وإيمانه الراسخ بالإسلام,وقد شهدت له كربلاء صولات خط فيها بدمه الشريف أروع صفحات البطولة والفداء, حيث واجه الأعداء بقلب صلب وإيمان كبير، حتّى سقط شهيدًا بين يدي أبيه الحسين عليه السلام. وكان صدى كلماته مصدر إلهام للشباب المؤمن الواعي الرسالي وهو يردد :تا لله لا يحكم فينا ابن الدعي . حيث انتفض هولاء الشباب  ضد الحكم البعثي المقبور, ووقفوا بوجه النظام طيلة اربعين عاما, سالت لهم دماءا على منحر الكرامة والحرية , وملئت السجون بهم حتى شاء الله ان ينتصر المظلوم على الظالم, وتستعيد الامة كرامتها المسلوبة, لتواجه بعد ذلك مؤامرة من نوع اخر وهي مؤامرة سرق ارادة الامة من قبل حكام نسبوا للاسلام . ورغم كل المؤامرات التي يحيكها الاستكبار العالمي وحواضنه من المنافقين ضد الاسلام الحقيقي , لازالت روح علي الاكبر عليه السلام تعيش في ضمائر اولئك الشباب الرسالي الواعي حيث يقودون هذه الايام  مسيرة الاصلاح ضد الفساد وهم يرددون هيهات منا الذلة. فسلام عليك سيدي الاكبر , وستبقى مشعلا ينير الدرب للثوار والاحرار في كل زمان ومكان.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما السرّ في دم الحسين وبنيه؟!
يوم الحرية العالمي
لولا الحسين لكان الاسلام داعشيا
دروس من عاشوراء..الشباب الرسالي الواعي..علي الاكبر انموذجا
إنها عاشوراء وكفى
عاشوراء والتضليل وبصيرة الحسينيون 
علمنا الحسين "ع" أن ننتصر..
يحسين بضمائرنا
أنبقى بعدك؟!
كربلاء.. ملحمة العشق الإلهي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك