دروس من عاشوراء..الشباب الرسالي الواعي..علي الاكبر انموذجا



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

السيد محمد الطالقاني|| لقد اعطى الامام الحسين عليه السلام في سبيل الاصلاح ونشر راية الحق كل مايملك ، وما أراد من وراء ذلك جزاءً ولا شكورًا. وقد خص الله تعالى اهل البيت عليهم السلام بخواص لم تتوفر في غيرهم من البيوت جعلتهم في مقام الذروة من الكمال البشري . وفي يوم الطف اثبت الامام الحسين عليه السلام ان القائد اول من يضحي , حينما اول من قدم للمعركة ولده علي الاكبر. وعلي الاكبر ...ذلك الفتى الهاشمي الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه واله وسلم , خَلْقا وخُلُقا ومنطقا, والذي نحت سفر الإباء في سجل التاريخ, فكان أوّل شهيد من الهاشميين بين يدي سيد الشهداء عليه السلام . لقد كان علي الاكبر عليه السلام واثقا ومطمئنا من عدالة القضية التي خرج من اجلها , وكان مستبشراً ومتفانياً لما سيلاقيه من الكرامة الأبدية, وهو القائل لقائده سيد الشهداء عليه السلام: لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموتُ علينا, طالما نحن على الحق. كان علي الأكبر عليه السلام عنوانا للصفات العظيمة, ومثلا أعلى للشجاعة والبطولة والكرم , تبلورت في نفسيته كل القيم والأهداف النبيلة التي نهض من أجل تحقيقها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته الاصلاحية العظيمة, حيث التزم طريق الحق وآزره وناصره وملئ أيمانا به وكانت كل مواقفه العظيمة مثالا للعقيدة الحقة, ودلت على مدى صلابته وثباته, وإيمانه الراسخ بالإسلام,وقد شهدت له كربلاء صولات خط فيها بدمه الشريف أروع صفحات البطولة والفداء, حيث واجه الأعداء بقلب صلب وإيمان كبير، حتّى سقط شهيدًا بين يدي أبيه الحسين عليه السلام. وكان صدى كلماته مصدر إلهام للشباب المؤمن الواعي الرسالي وهو يردد :تا لله لا يحكم فينا ابن الدعي . حيث انتفض هولاء الشباب ضد الحكم البعثي المقبور, ووقفوا بوجه النظام طيلة اربعين عاما, سالت لهم دماءا على منحر الكرامة والحرية , وملئت السجون بهم حتى شاء الله ان ينتصر المظلوم على الظالم, وتستعيد الامة كرامتها المسلوبة, لتواجه بعد ذلك مؤامرة من نوع اخر وهي مؤامرة سرق ارادة الامة من قبل حكام نسبوا للاسلام . ورغم كل المؤامرات التي يحيكها الاستكبار العالمي وحواضنه من المنافقين ضد الاسلام الحقيقي , لازالت روح علي الاكبر عليه السلام تعيش في ضمائر اولئك الشباب الرسالي الواعي حيث يقودون هذه الايام مسيرة الاصلاح ضد الفساد وهم يرددون هيهات منا الذلة. فسلام عليك سيدي الاكبر , وستبقى مشعلا ينير الدرب للثوار والاحرار في كل زمان ومكان.