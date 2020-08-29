ثورة السعادة

عبدالزهرة محمد الهنداوي||

لم تنتهي مأساة الحسين عند محاصرته في عرصات كربلاء، وقتله هو واهله وصحبة، في معركة لم تكن متكافئة في جميع المقاييس ..

انما تعرّض الحسين لحصارات كثيرة على مدى ١٣٨١ عاما مضت بعد واقعة الطف الشهيرة الممهورة بالدم وتقطيع الاجساد، كما أُعيد قتل الحسين والتمثيل به، مرات ومرات، ربما بنحو فاق ماجرى في العاشر من المحرم عام ٦١ للهجرة،

واذ اتحدث هنا عن حصارات الحسين وقتله مرارا بعد كربلاء، انما هي اشارة ، لما تعرضت له مباديء هذا الثائر العظيم المتمرد على كل ما هو سيء، من تشويه ومتاجرة، وركوب، واستغلال تلك المباديء بهدف إفراغها من محتواها الحقيقي، عبر نشر التجهيل والتثويل، وبالتالي تسهل مهمة قتل الثورة، والتمثيل بها، بطريقة، لاتقل بشاعة عما تعرض له مفجرها من مأساة، لم ولن يشهد لها التاريخ مثيلا، والمؤلم ان الحصارات التي تلت الثورة، وعمليات القتل الممنهج لها، كانت وما زالت تجري امام اعين الذين يسمون انفسهم "انصار ومحبي" الحسين، من دون ان يحركوا ساكنا، او يبادروا للانتفاض ضد القتلة، ونصرة معشوقهم، الذي بُح صوته، وهو ينادي، الا، هل من ناصر ينصرنا، ولكن من دون جدوى، اذ لم يكن يسمع سوى صدى صوته يتردد في الافاق، بعد ان عز الناصر..

ومما لاشك فيه ان الحسين بندائه ذاك كان يدرك تماما، ان أنصاره قليلون! ولكنه أراد ان يلقي الحجة على الآخرين، ويقطع الطريق أمام الانتهازيين، وإلا، فإنه كان يعلم إن من يتمرد ويثور ضد الاستبداد والطغيان والفساد، سيكون الموت مصيره لامحالة، وهنا تتجسد صلابة وثبات قادة الاصلاح على ما آمنوا به، لانهم يعلمون ان الاصلاح يحتاج الى تضحيات جسام، فما كان من الحسين الثائر والمصلح، الا ان يتقدم لمنازلة الظلام، بمصباح الشجاعة، الذي اضاء بدمه ودماء من امن به ثائرا من اجل الحرية..ليبقى ذلك المصباح ينير دياجير الظلمات مهما اشتدت حلكتها..

ان حصارات التثويل والتجهيل وتسطيح العقول التي تعرضت لها مباديء ملحمة كربلاء ، ربما يكون أصحابها نجحوا الى حد ما في تحقيق بعض ما كانوا يسعون اليه من طمس وتشويه لهذه المباديء، لذلك لم يعد مستغربا، شيوع الكثير من السلوكيات المناقضة والمناهضة بنحو سافر للحسين وثورته، والمؤلم، ان "معتنقي" هذه السلوكيات، غير الصحيحة، يعتقدون انهم صالحون ومصلحون، وبالتالى فإنهم بمنجى من كل سوء.. وهنا لا اريد ان اقلّب صفحات التاريخ، لاستعرض جانبا من الحصارات وعمليات الاغتيال التي تعرض لها الحسين، فهي اوضح من ان استعرضها ببضع سطور ، إنما أردت ايجاد ربط بسيط بين ماخرج الحسين من اجله، مقدّما دمه ثمنا له، الا وهو الاصلاح ، وبين مايحدث اليوم في المجتمع تحت شعار "نصرة الحسين" من خلال اختلاق القصص التي لاتمت إلى الواقعة بصلة، والتركيز على هوامش هي الأخرى غير سليمة، والابتعاد عن ما حملته وافرزته ثورة الحسين، من مباديء عظيمة، تجسدت بالبطولة، والتضحية، والوفاء، والثبات على المبدأ، ومقارعة الطاغوت مهما كانت النتائج..

ان الحديث عن ملحمة كربلاء، وحصارات الحسين المتعاقبة، يقودنا إلى القول ان من بين أهداف تلك الثورة، هي بث وصناعة الحياة والمحافظة عليها، مقابل ثمن باهظ، ولذلك ليس من المنطقي ان نأتي اليوم لنهدم كل ماشيده الحسين في نهضته، صانعا للحياة، ومغزى إشارتي هنا

إلى تعامل الناس مع جائحة كورونا، وعدم اكتراثهم بخطورة هذا الوباء الفتاك، فعلى الرغم من كل التحذيرات شديدة اللهجة، سواء تلك الصادرة من الجهات الصحية او المراجع الدينية، الا ان الكثيرين مازالوا غير ملتزمين، وآخرين يصرون على الذهاب الى كربلاء والنجف وباقي العتبات المقدسة، لاداء الزيارة، غير مدركين بما قد يسببونه من خطر عليهم وعلى الاخرين، وهم، بفعلهم هذا ، انما يحاصرون الحسين، ويقتلونه من جديد، لان ثورته كانت تهدف الى صناعة الحياة ، فهل من جاء صانعا للحياة مثل الحسين يقبل ويرضى ويسمح لمن يقومون بتخريب كل ماشيده هذا الثائر ، بداعي الجهل تارة ، وبداعي التخريب تارة أخرى؟؟!!

فإذا اردنا ان ننصر الحسين فعلا، فعلينا ان نتمسك بمبادئه كما اراد لتلك المباديء ان تمضي، وفي المقدمة منها صناعة حياة سعيدة للانسانية، فاذا كان خروجه وتضحيته بنفسه ومن معه، لكي يصنع لنا الحياة، فعلينا اليوم ان نحافظ على هذه الحياة، من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، لكي نقي انفسنا والاخرين من شر هذه الجائحة..

وسلام على الحسين واهل بيته وصحبه.. وكفانا حصارا وقتلا له ولثورته..