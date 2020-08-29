هجمة صهيونية ضد الشعائر الحسينية

سميرة الموسوي||

-هجمة ( فيسبوكية جوكرية)يقودها (الدكتور)حميد عبد الله ضد شعائر إحياء ذكرى إستشهاد الامام الحسين (ع)ولم يستح من دم الحسين والتاريخ.

- (الدكتور) حميد عبد الله ،بعد أن إعتبر البكاء على الحسين (تخاذل ) بدأ يوجه نقده الحاقد على طبخ الطعام في عاشوراء ؟؟؟ .

-(( كل بيت حسينية)) هذا شعارنا من أجل إحياء ذكرى المنهج الحسيني في التضحية من أجل الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية.

-منهج الحسين (ع) حين ملأ التاريخ بأفخم تضحية هو إحقاق الحق والحرية والعدل ،وهو منهجنا جميعا ضد الاستعمار والصهيونية .

-إحياء ذكرى سيد الشهداء إحترام لروح كل شهيد ضحى ويضحي من أجل حق الشعب وحريته والعيش بكرامة في وطن كامل السيادة بلا هيمنة .

-نضع أمام بيوتنا لافتات تعبر عن منهج سيد الشهداء وتندد بالمتخاذلين الساكتين عن حق الوطن وحريته. (( أما من ناصر ينصرنا ))

-إنهم يريدوننا عزلا ؛لكي يضعوننا بأفواه الوحوش لقما سائغة ونعجز عن نصرة المنهج الحسيني،ولا يعلمون ان من لا كرامة له لا وطن حرا له .

-الأخوة في العراق عليهم أن لا يتفرقوا بددا تحت مظلات حاقدة شتى، وإنما (أعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

فلا مهرب لهم ،وإن الله يملي لهم ولن يفلتهم .