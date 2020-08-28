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العراق وحاجته الى  قانون الهواء النظيف


د. حيدر البرزنجي||

 

 في  ديسمبرعام 1952 ، غطى بريطانيا ضباب ملوث أسود  استمر لعدة أيام  ، وقد قدرت التقارير يومها،  ان ما بين 3500 الى 4000 ضحية ، قضوا نتيجة لذلك التلوث , ثم اظهرت الدراسات اللاحقة ، ان الوفيات الحقيقية أرقاماً أعلى بكثير.

نتيجة لكارثة الضباب الملوث ، وفي عام 1956 شرّع  قانون ( الهواء النظيف )  ينصّ على الزام  السلطات المعنية في الحكومات البريطانية المتعاقبة  ، على حماية الاجواء البريطانية  وابقائها نظيفة  من التلوث .

 ماذا عن أجواء العراق ؟  لقد امتلأت بالضباب السياسي والارهابي الملوث ، بسبب قوة الغاز المنبعث من الدول  والفتاوى المنتجة للحقد والتطرف ، وما يعكسه في  داخل البلد ، ما جعله يعاني من تلك  الموجات  الملوثة ، وبالتالي باتت الحاجة ماسّة ، الى تشريع" قانون الهواء النظيف " في البرلمان ، كي لايشطح  رئيسه بتصريحات طائفية مقيتة تشوه الحقيقة ، بتحميل  السلاح المنفلت ، مسوؤلية  أغلبية سكانية ، قدمت الاف الشهداء ، من أجل الحفاظ على الدولة وكيانها  ، وتنظيف العراق  من التلوث الداعشي  ،وقبله القاعدة ومنظمات الارهاب ، الهواء الملوث الذي طالما تنفسه  ذلك الرئيس التشريعي واختنق به في مناطقة ،قبل ان ينظفه أبناء العراق  - ولولا الحشد ماسمعنا بأحد -  وبفضلهم تنفس العراقيون هواء نظيفاً يحاول البعض اعادته الى التلوث .

 في حوار دار بين الملكة اليزابيث الثانية والجدة حول صفات خصائص الملك والحكم، قالت الجدّة:  الحكم الملكي رسالة من الله يدفع بها إلى من يود رفعهم في الارض ، وهي منصب إلهي يأتي من الله ذاته،  ورسالة الله المقدسة لتشريف الارض ليعطي الناس العاديين ، هدفاً يسعون اليه ومثلاً  ، لذا اختارك الله ولم يعينك أحد ، وهذه  مسؤوليتك  امام الله لا أمام الناس .

يبدو ان الرئيس التشريعي ،استوحى بعض هذه النصوص ، لينطلق في تصريحاته ، كأنما هو منصبّ من الله ، ووفق مزاج سياسي  يدفع ثمنه العراقيون كل يوم .

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