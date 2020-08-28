المقالات

حديث الحلبوسي المنفلت 


    ✍ سعود الساعدي||   حديث السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن السلاح المنفلت عند الشيعة، والتغاضي عن السلاح والجماعات المنفلتة السنية، واشباح الصحراء السنة المتدربين في قاعدة عين الأسد وغيرها، وسلاح الكرد المستقل والأكثر من منفلت والمعادي للدولة، غرضه ما يلي: ١/ إثارة النزعات الطائفية وتعميق الانقسام الطائفي السياسي واستجلاب ردود فعل شيعية طائفية انفعالية. ٢/ تشجيع التمييز العنصري الطائفي بين الشيعة والسنة لتدعيم وفرز الأسس المجتمعية للإقليم السني الموعود. ٣/ قطف ثمار حملات التحريض الإعلامية وتحويلها من مجرد ادعاءات واتهامات إلى حقائق ومعطيات. ٤/ تبرئة كل الأطراف الأجنبية والمحلية المسلحة وشرعنة وجودها وسلاحها باستثناء المغضوب عليهم الشيعة. ٥/ شبه "رسمنة" مصطلح السلاح المنفلت من موقع رئيس السلطة التشريعية وتحديد المعنون بعد تسويق العنوان. ٦/ تحميل الشيعية السياسية كامل المسؤولية عن فشل "الشراكة الطائفية الشيعية السنية الكردية" التحاصصية التوافقية. ٧/ تعميق الأزمة الشيعية - الشيعية والتحريض لإدامتها وإلقاء الكرة في ساحتها. ٨/ شطب تاريخ وسلوك الجماعات التكفيرية والمتطرفة الطائفية المحسوبة على المكون والمجتمع السني . ٩/ شطب التاريخ الجهادي للحشد والفصائل الشيعية وتدعيم الحملات الإعلامية المناوئة لهم. ١٠/ دخول أطراف محلية إلى مسرح الأحداث والتغطية والتخفيف من دور الطرف أو الأطراف الخارجية المحركة لبعض مسارات المشهد. ١١/ تحويل وحصر ما يسمى بالسلاح المنفلت برقبة الشيعة دون غيرهم من المكونات. ١٢/ إدارة الأزمة من المنابر السياسية والإعلامية والإمعان في إضعاف الدولة من قادة الدولة عبر تهميش وتعطيل دور مؤسساتها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلاوات برلمانية
حديث الحلبوسي المنفلت 
الفوضى في الجنوب مختلفة من محافظة إلى أخرى
أبى الفضل بصيرة ترجلت يوم الطف ..
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
حروب الدول الإسلامية!! هل هي إرادة شعوب أم رغبة سياسين؟
يداً كانت أم حصون لأيدي؟!
العباس ( ع ) ايقونة الوفاء  
علامات الدولة
نعم يا  أمحِمّدنا السلاح لدى الشيعة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك