لا لنظام الفساد والفشل لا لتظاهرات الجوكرية الاوباش

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حافظ آل بشارة|| نرفض العملية السياسية الحالية ونهتف بالموت للفاسدين واللصوص من كل المكونات والاحزاب ، وشعارنا مكافحة الفساد ، واصلاح النظام السياسي ، واصلاح النظام الانتخابي ، والغاء المحاصصة ، ورفض مؤامرة تقسيم العراق ، واعادة بناء دولة العدل والقانون . ونؤيد التظاهرات المطلبية المشروعة ، ونحذر من التظاهرات التي صممتها السفارة والقنصلية الامريكية ونفذها اوباش الجوكر وصبايا البعث لتجتاح مناطق الشيعة ولتصبح غطاء لنشر الانحطاط وعصابات الجريمة المنظمة ، ووسيلة للهجوم على الاسلام والمرجعية والمقدسات والاخلاق ، دون ذكر اميركا واسرائيل والوهابية والبعث بسوء يقودهم الشاذون وابناء الرفيقات ووحوش داعش القادمون من تكريت والانبار . المحاصصة والفساد ومشروع التقسيم والتطبيع مع اسرائيل كلها مخططات أمريكية ، والتظاهرات المزيفة مخطط امريكي ايضا . المطلوب من كل الأحرار جمع الكلمة والعمل الجاد من أجل تشكيل حركة تغيير حقيقية ، لطرد القوى الفاسدة والفاشلة من السلطة ومحاكمة الفاسدين والفاشلين وانقاذ العراق من مأساته ، ومحاسبة المجرمين والعملاء الذين يتخذون من التظاهرات غطاء لتمرير مخططات اميركا واسرائيل المدمرة .