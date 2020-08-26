المقالات

اسرائيل ومشاريعها الشيطانية في المنطقة ..!!


  ✍️ السيد احمد الاعرجي ||   تكلمنا حول اسرائيل ومن يعينها داخل العراق في مقال سابق حيث تقوم ببناء المدارس والجامعات وتصب اهتمامِها بالجانب الديني والمقصود طبعا (ايران والعراق ولبنان) ولك يكتفوا بهذا القدر  بل طوروا عملهم ووسعوا من  نشاطهم بعد احتضانهم لدورات صنع القادة من شباب العرب الذين انصهروا بالمشروع الصهيوا امريكي الوهابي لضمان جودة عالية ممن يكنون الولاء لهم ولمشروعهم المستقبلي ، لكن يؤسفنا ان نجد من هم يعملون بقيادة التشيّيع لا يلاحظون ويشرفون ويتابعون مايجري في الشارع العراقي وغيره عن طريق عمل مبرمج ومنظم بإدارة تلك المشروع -الثقافي- لكي يُطبَّق المشروع المُقَرْ من قِبَل قادة الشيعة الفضلاء لكن العدوا مسرور بما نعمل من دون حرص وإهتمام لكي يستطيع العدوا ان يهدم ما تم بناءه من دون تكلفة وهذا لوجود عدم الحرص .  فالعدو اليوم يتقدم بلعبتهِ الى الأمام فلابد من إدارة مُحكَمه لترغيب الشباب ودخولهم الى حوزة الامام الصادق (ع)ومدرسة الحسين (ع) قبل فوات الأوان من عدم اللامبالاه او بدون دراسة وجدوى في العمل ونهاية المشروع غير مثمر بسبب الادارات والتخطيط السئ . الاقلام تكتب والمقالات تنوّه والعقول تُفكِّر والأمن  يُراقِب والمرجعية تُرشِد لكن ( لا حياة لمن تنادي ) بسبب من يدير العمل والمشروع اي المتنفذين والإداريين المرتبطين مباشرتاً بتلك الجهات المسؤولة والقادة . لا شك يوجد في جيش الرسول (ص) منهم من اخطاء ومنهم من أساء وحتى في جيش الامام علي (ع) حين قال لبعض من جيشه ( لقد ملئتم قلبي قيحا ، فرق الله بيني وبينكم ) لذلك عندما المرجعية تُرشِد فهي ناصحه لذلك علينا ان نلاحظ الى تلك الشخصية والى المرجعية المباركة حتى لا نكون في شبه وشك وبعدها تجاوز وبغض لتلك المراجع العظام . علينا ان نلتفت ونتقدم خطوة لان الشعوب الشيعية اصبحت تتأوه من سائر الأفعال الموجودة من الشخصيات الممثلين للمرجعية المباركة بسبب  افعالهم لاتنطبق الى افعال المرجع وشخصيته ، فنحن اليوم في زمن الغيبه لا في زمن الامام لكي يعرّفنا بالاشخاص المدلّسين اين وماذا يفعلون فلا بد المتابعة والرقابه ومن اين لك هذا ؟؟!!!  فالحرب الثقافية هي اخطر من الحرب العسكرية واي حرب من الحروب لذا علينا الانتباه والوعي والتثقيف لشبابنا بعدم الإنجرار عندما يسئ كلام على المراجع فالعدوا هذا مايريده ليضعف تلك الطائفه ويجعل الحرب فيما بيننا  فالحذر ثم الحذر على مايجري فالمتمسك بالمرجعية يعني متمسك بالإمام المهدي (عج) لان المراجع هم وكلاء الامام المهدي (عج) .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا لنظام الفساد والفشل لا لتظاهرات الجوكرية الاوباش
اسرائيل ومشاريعها الشيطانية في المنطقة ..!!
حانت مرحلة القيم!!! و إلا فلا!!
السيد مصطفى الكاظمي: نعملُ على صُنع السلام في المنطقة!
ما كان سركما؟!
غُمان الشيعة أخطر شركاء الجريمة..!
تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي41 / كارل بوبر
أولاد "قراد الخيل" منعوا الطلبة من الدراسة وعادوا ليشتموهم الآن..
موازنة و"بلنص"
أشهدُ أن ايران تبحث عن مصالحها!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك