ما كان سركما؟!

مازن البعيجي||

منذ حادثة "المطار" ولا شيء يعيش بمأمن أو هدوء ، وعصف كبير يهز مضاجع الاستقرار! ويشدهُ بعنف نحو مجهول كان كلما عصف بنا تناديني "القادة الشهداء" وخصوص الحاج "ق،س" الذي تتغنى به كل فصائل الحق ومدافعي "الاسلام المحمدي الاصيل الحسيني" وتلوذ به وقت الشدائد ، قائد مد جناح أهتمامهُ وتكليفهُ وجعل محل سكنهُ بيوت المجاهدين ليس في العراق فقط بل في مساحة من الكرة الأرضية طولاً وعرضاً!

وكل جبهة تشعر هو لها وحدها ومجند جندي فيها برتبة أعظم خادم "وجنرال ولائي" يمتهن عشق وطوفان غرام قد تعتذر الظروف أن تعيد صياغته في أخر! شخص حاضر في كل ملمة ورزية وكارثة ونزاع وتفاوض ومحاورات واجتماعات وجلسات وعظ وتدريب وتخطيط غير طائفي ولا يعترف بها بل عشاقهُ من السنة كثر ومن يعرفون قدره من الاعداء اكثر . إلا بعض "بني الجلدة" مسلوبي التوفيق ومتردي البصيرة حيث جعلوا من العداء له فن السياسة الخاسرة والغبية!

شخص بمثل شأنه يخجل منهُ التواضع ويستحي الحياء حين يرى منكسر عيونهُ الخجولة والهائمة والذابلة عشقاً والتي تحكي قصة ترويض لم يصل لها الكثير ولم يعرفها الكثير ولم يوفق لها من يحرسها من عيون جواسيس المطار!

منذ ذاك التاريخ وكل شيء يئن ومخذول مضطرب ومتشتت ويلعب به من كان يرّعدهُ أسمك ويوم وصلك المكان أو أعلان أجتماعك وتصريحك!

وقد يكون السر أنك ورفيق درب تحملان أخر "حجر الأمان" لمن زهدوا بكم وتنازلوا "للسفارة" بطريقة وأخرى عنكم! فكل يوم يمر يثبت أنكما "تملكان سراً عظيم" وتوفيق معجز ليرفض الموت أخذ واحد منكم دون الأخر! أي كهف خسرّنا الشهوانين عشاق الدنيا يوم خذلوكم وغدروكم ايها الولائيون المخلصون ليحرم منكم من كنتم له خيمة وحراس!!!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..