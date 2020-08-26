المقالات

أين اليمن من التحالف الثلاثي!!

49 2020-08-26

حسين فلامز||   ماأشبه اليوم بقبل اكثر من ثلاثة عقود حين اجتمع اشقياء العرب العراق و مصر والاردن واليمن ليعلنوا اتحاد التعاون العربي الذي لم يدم طويلا! حتى حدث من خروقات عربية على العرب أدت الى ماأدت الى ما نحن عليه في هذه الايام! لماذا لايستعبرون ويحترمون أنفسهم اكراما للانسانية وربها الخالق! لماذا لايخجلون وهم يكررون أمرا جلل عاشوه ورأوه  بأم أعينهم وذاقوا طعم الهزيمة والخسران! ماهو الرابط المشترك بين ثلاثة دول ليس بينها حتى عامل مشترك بسيط وهو اللغة!!! بئس الرابط، يمكنك أن تتعلم العربية بدينار واحد!!! اذن رلبط هذه الأمة دينار لاغير بالرغم من أن العالم كله اليوم يتحدث لغات مختلفة وانتهى موضوع اللغة المشتركة والابعاد القومية الفاشستية العنصرية. إن المتاجرة بالقضية الفلسطينة عار في جبين أي انسان يعيش في عالمنا هذا دون أن ينصرها! والعار كل العار لحكام بلاد العرب المتخاذلين الذين يوهمون الشعوب بلقاءات لاقيمة لها الا في كلفة مصاريف الاطعام والهدايا، لقاءات فارغة فيها تأمر على فلسطين أولا واخيرا! إن تحالف دول العرب القريبة من الكيان الصهيوني الغاصب لايمثل الا درع لحماية هذا الكيان الغاصب وسد جميع المنافذ التي ممكن أن تساعد المقاومين للاحتلال الصهيوني من الاستمرار في مقاومتم!!! العار كل العار لمن يخون قضية الحق الاولى في عالم الارض! و خصوصا اصحاب الجلالة واولي الامر. اين اليمن؟ هل نسيتموها؟ ألم تكن شقيقتكم؟ ماذا تغير؟ أين ادعاءاتكم الكاذبةةالقبيحة!!! ترى هل يمكنك أن تثق بمن لايخجل ولايصون الارض!!! ماذا قررتم وماذا جنينا! حين تمكنون المواطن من السفر عبر الدود دون قيود! حينها اعلنوا تعاوناتكم ومعاهداتكم التي لن تأتي لنا أم علينا الا بالبلاء والتامر والخداع. أين اليمن؟ هل خدعتموها؟ أنها اختكم! ومن ترك اخته في العراء لايستحق حتى الب.......!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جالميش –الأمل  المنطلق من الأحزان 
أين اليمن من التحالف الثلاثي!!
دروس من عاشوراء..انصار الامام الحسين عليه السلام انموذجا
توصية ولائية ..
قمة عمّان منح جديدة يهبها العراق بلا مقابل..
إنّما الأمور بخواتيمها
رؤية تحليلة للأحداث
من يقف خلف الجوكرية؟
ماهو موقف الحكومة من دعوات التسليح غير الشرعية؟
ازيحوا القاذورات من على طريق التشيع!!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك