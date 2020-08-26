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توصية ولائية ..


مازن البعيجي ||

 

السلام عليكم أخوتي والأخوات الكرام ..

 

يعلم الله تعالى أني اعتبر كل صديق على صفحتي هو "جندي في الساتر الثقافي" في معركة تتطلب منا أن نكون على مستوى "الصراع الإسلامي الأستكباري" في احدث ادواته وهي "الثقافة الفكرية والوعي والبصيرة" ،، كما وليعلم جنابكم الكريم الصفحة ليس لملء الفراغ أو الراحة وتقضية وقت وتمشية حال ، بل هي موضوع دفاعي يكلفني الكثير من الألم والسهر ووجع العين والرقبة وألم في اليد من جراء الكتابة بالقلم ، غير التعدي علي في الخاص والتهديد وغيرهُ ولكن هذه ضريبة العمل وكلنا نحن فريق "الدفاع الثقافي المقدس عن الإسلام المحمدي الاصيل الحسيني" قد وطنا الارواح فداء لمحمد وآل محمد عليهم السلام تحت راية الولي الفقيه والمرجعية الرشيدة والله يعلم ومطلع ..

 

ما مطلوب هو التفاعل على هذا القدر المنيف والشرف المعلى والأرتقاء الى مصاف "الجندي اليقظ والواعي والمدرك" لتكليفه كما كان سليماننا ومهندسنا الباذلين ارواحهم لله تعالى ، وما اطيب العيش حين تقوم بما طلبه منك الله تبارك وتعالى ثم المعصوم وانت في حصن من الذنوب والمآثم ..

 

ايها الأعزة فلنصنع من كل صفحة موضع دفاعي يكون ظاهره وباطنه "تقوائي" العام وماسنجره الخاص هو مرآة تعكس هذا الأنتماء العظيم لمحمد وآل محمد عليهم السلام فخر الأسلام الواقعي والمؤثر فلا تفوتوا هذه الفرصة والمنة الكريمة ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم).. 

 

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