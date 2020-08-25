المقالات

صدى الطفوف وسياسة الحتوف!


  مازن البعيجي ||   هل أسمع صهيل؟ وقرقعة سيوف أم قافلة أضاعها الدليل؟ لماذا حضرت بخلدي كربلاء؟ وطف يعاد وغيوم بلاء! هل عاد الحسين؟ أم الشمر ونبلهُ أكتمل؟!  ما هذا الزعيق؟ وأي شواء؟! أجساد في زمن الحاضر هل همُ حش١١١د وحريق؟! من قطع طريق المطار؟ ومن استلم العقيق!؟ خاتمهُ جندي الطف أو سيادة عند سفارة الصفيق؟! من يخبرني كم خائن تنصل؟! وكم شعار زائف تحول من عدو لشمر الى ناذرِ عمره يتوسل!؟ مقتول على حقه يدفع الرشى ليقتل مرة أخرى ومنه ذراعهُ الضارب يشل! ماذا يجري من يخبرني؟ ويحل لي لغز ، بالأمس أنا سيدهم واليوم يشتمني! نفس ذاك الذي يخدعني! وقال كلنا مع الحسين واليوم بحرملة يتوسل! أي سحر فيها المناصب والمواكب والأمتيازات لمثل هؤلاء المنافقين تفعل!؟ أي كربلاء تلك الغير بينة ولا واضحة!؟  أضاعت منا شلال ونهر دماء وقهر! والبعث الاموي وبقية آل سعود من على منابر الشيعة يترتل! ومثل البصرة وذي قار وكربلاء تموج على تغريدة زنيم وأبناء مؤامرة وعميق سر! وله السؤال منْ تبتل يوماً ضد أمريكا ليخدع أمة تتفتل وعليها دق الطبل!؟ وهو يكسر ظهر التشيع! العراقي والعراق ، أمنية العلماء والصلحاء وحلم الانبياء؟!  مع علمي وعلمك أن ذا الحلم قاله من لم يكذب ولم يتزحزح عن نتاج كربلاء دولة فقيه مع المعصوم والمستضعفين حارسا امين تحول! جل بكل قواك وحوافر خيلك وأستنفر من شأت ومارس خنوعك والذل والغدر وأخبر بأن بطريق المطار سيمر الرحل فيه "ق،س" وجنديه بلا رتبة الولائي المدلل ودعهم يخلصوك من أحراج تقواه وعهرك والخلل! أسمع صوت أخر ، من الداخل على مشهد مشوش مختل!؟ كأنه صوت ابو هادي فيض الله حسن يعلن عن حسين العصر بصوت واضح جلي غير مؤول الخامنئي خليفة الطف ومن شاء فليلتحق وعند زهير يسجل اسمهُ ومنه للتمهيد يترجل ..   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليس لي..!
صراع الوعي .. مسؤوليتنا جميعاً 
صدى الطفوف وسياسة الحتوف!
بنو العباس بعد بني أمية من جديد..!
ألأمل في عودة ألخبز وألحياة
الدين في منظور المقاومة الوطنية
إذا طال زمن التعطيل , فالضريبة على الراتب هي التقليل..!
الحسين ثائرآ وشهيدآ..
🏴 مسلم بن عقيل قائد ظلمه التاريخ 🏴
آمرلي أرض مقدسة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك