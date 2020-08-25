المقالات

الحوار مفتاح النجاح     


                                                         

 محمد الكعبي||

 

 {... قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} سبأ / 24.

اسكت انت كافر، كلا انا اخالفك الرأي، اخرس انت عميل, لا انا احمل فكراً، كفى انت خائن, بل انا لا اتفق مع افكارك،  ارجوك اسمعني قبل ان تصدر احكامك علي, فتقلتني الجهلة.

الحوار نعمة من نعم الله تعالى وقد حاور الله الملائكة وابليس وكان حوار بقمّة الرقي، وانه سبيل الانبياء والحكماء { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}. ، ولولا الحوار  لما تقدمت المجتمعات ولتجمدت الافكار وتراجعت البشرية.

الحوار هو عملية حضارية للتعبير عن الحالة الفكرية للمجتمع الانساني، والمتعنت يصعب عليه ان يتعايش مع اقرانه، تنكشف مكنونات الانسان وحجم ما يحمل من وعي عند التكلم، والحوار منهج تربوي لتكوين قناعات تدريجية مجتمعية كما ينمو النبات بشكل تدرجي، لان الحوار حركة فكرية يعقلن لنا الاختلاف بين الناس، وهو عملية ألسَنَة الفكر بشكل عقلاني ليكون انسجام بين الاطراف وان حصل الاختلاف، وليس بالضرورة القبول بكل ما أقول، اختلاف المنهج أو السلوك أو النتيجة يؤدي إلى تباين الافكار.

 الفكر مفتاح تقدم الامم و الحوار يعبر عن الافكار التي يحملها كل انسان ومن خلاله تزداد المعرفة وتتلاقح الافكار  وتنضج الرؤى وتنكشف مكنونات المسائل، ومن عوامل السلم المجتمعي ان تسوده لغة الحوار البناء من خلال الاحترام المتبادل وفق المشتركات.

الانسان مفكر و اجتماعي في طبعه وللحوار والجدل والنقاش حضور فاعل ومهم في مفاصل البناء التنموي والحضاري في مسيرته، صديقي العزيز لا تحجر على أفكارك ولا تكفرني فانا وانت نتفق ونختلف، فتعال نتحاور بالدليل والبرهان حتى وان لم نصل الى التوافق المنشود, هناك من يعبد البقرة التي آكلها انا , لكن في نفس الوقت اتفق معه في كثير من المسائل.

كل منا يحمل أفكار ومعتقدات ومباني نتيجة البيئة والدين والمجتمع والوراثة كلها تدخل في بلورة قناعاتنا حتى حواسنا، الارض، الهواء، دراستنا وعلاقاتنا كلها لها مدخلية في صياغة المفاهيم والافكار فنحن ابناء المجتمع والبيئة نتأثر ونؤثر بمن حولنا و نختلف وما  افكارنا الا نتيجة لتلك المقدمات.

اعطي يا أخي أو يا نظيري من نفسك وتنازل من عرشك وتعال نجلس معاً ونتصارح ونتحاور بلا تعصب، خُذ مني واعطني ليس بالضرورة أن انصهر بك او انت تفعل ذلك، الانسان الناجح هو الذي يجيد الاستماع ويجيد لغة الحوار الهادئ والهادف ويقبل النقد، المهم ان تكون انسان تحمل انسانيتك بين جنبيك في تعاطيك مع الموافق والمخالف، ليس بالضرورة ان تنتصر وان كان له لذه وحلاوة، لكن تغيير القناعات صعب ويحتاج إلى وقت ومقدمات ومهارات ومحاولات وجد واجتهاد واذا لم تستطع ان تقنعني بما تريد فتبقى أخي أو نظيري الذي اشترك معك بالكثير، فأفهم ارجوك.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بنو العباس بعد بني أمية من جديد..!
ألأمل في عودة ألخبز وألحياة
الدين في منظور المقاومة الوطنية
إذا طال زمن التعطيل , فالضريبة على الراتب هي التقليل..!
الحسين ثائرآ وشهيدآ..
🏴 مسلم بن عقيل قائد ظلمه التاريخ 🏴
آمرلي أرض مقدسة
الحوار مفتاح النجاح     
هل ستكون حرب العراق القادمة أهلية؟!
ام البنين عليها السلام..رمز الانسانية والوفاء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك