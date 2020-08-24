المقالات

اليست الثورة مرتبطة لغويا بالثور..!


  عمار محمد طيب العراقي||   يفتقد جوهر العملية السياسية في العراق الى مقومات عدة، في مقدمتها إحترام القيادات السياسية لنفسها ولوعودها وأقوالها وللشعب في المقام الأول..إذ يعتنق معظم تلك القيادات النظرية الميكافيلية في إدارة الدولة. في الأدبيات السياسية ارتبط اسم المفكر الإيطالي "نيكولا ميكافيلي" بالسياسة اللا أخلاقية، كونه يقول إن هدف السياسة ليس الأخلاق، وإنما النجاح والفعالية، النظرية الميكافيلية مبنية على مبدأين لا ثالث لهما، الأول هو أن ولوج العمل السياسي، يجب أن يكون على قاعدة أن السياسة هي فن الممكن..والثاني هو ان الغاية تبرر الوسيلة.. لعمري فإن ذلك هو ما تسبب بكل مشكلاتنا، منذ أن تغير نظام القهر الصدامي، الذي كان هو الآخر معتنقا وبقوة، لهذه النظرية الشيطانية في العمل السياسي..  في الملمح الأول من ملامح الميكافيلية العراقية الجديدة، حيث كلام الساسة مصنوع من الزُبدَةِ، لكن ما إن تعلو الشمس عليها فأنها تسيح..! وحيث أن معظم الساسة العراقيين وعلى مختلف إنتماءاتهم، يعتنقون البعثولوجيا بقصد أو دون قصد،  فضلا عن أن  الفترة المنصرمة من حياة العراق السياسية، تميزت بظاهرة التناحر السياسي، وكان هذا التناحر على أشده عند حلول أوقات الأستحقاقات السياسية. من جانب آخر فإن الأتفاقات السياسية في معظم أطرها، تفتقر الى المعيارية القانونية، والى المشروعية الشعبية، والى الشرعية الدستورية، لذلك فإن تلك الإتفاقات وبعمدية فجة، تقفز على الدستور والقوانين، كما تتجاهل في معظم الأحوال رغائب المواطنين ومشكلاتهم، الأمر الذي يتسبب بمشكلات جديدة، تفوق المشكلات الأقدم في تأثيراتها على المواطنين وحياتهم. فن الممكن الذي درج الساسة العراقيين على ترديده ببغاويا، وهو تعريف لا يصلح لنا ولا ينسجم مع تراثنا وتقاليدنا، ناهيك عن عقائدنا، ففن الممكن يعني أن يقول السياسي كلاما اليوم، ويعد وعدا في مكان ما لفئة ما، ثم "يلحس" قوله ويتنصل عن وعده، بدعوى أنه غير ممكن.. في الملمح الثاني المتعلق بغائية العمل السياسي، يبدو أن اختلاف المناهج والرؤى والأطاريح، وعدم العمل من قبل التيارات والقوى السياسية، باتجاه تغليب المصالح الوطنية العليا، على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، وعدم البحث عن مشتركات عملية وفكرية، كان عاملا مهما في ملاعب السياسة، يكمن دوما تحت السطح؛ ليخرجه الراغبون بتازيم وضع ما،  لتحقيق مآربهم على اختلاف مشاربهم. خلافا لما يفترض من أن عامل الزمن قادر على حلحلة العقد، لكن في حالتنا ونتيجة لإعتناق الساسة المبدأ الميكافيلي، فان عامل الزمن عمل يعمل بالاتجاه السلبي، فبدلا من ان يعمل الزمن على تفكيك عوامل الخلاف، فإنه ساهم بتكثيفها؛ لان الذين يعملون بالشأن السياسي ومن كل المكونات والاتجهات، وان كان ذلك بدرجة متفاوتة؛ لم يولوا مشكلات الإختلاف العناية المستحقة، بل كانوا دوما يتجاهلون ضرورة قبول الاختلاف، كمقدمة لقبول الآخر وتفهم رأيه. من البديهي أن للزمن إستحقاقاته، لاسيما وأن تجاهل الاختلافات، يصيرها بالتقادم الزمني الى خلافات، تحتاج جهد عظيم حتى يمكن تجاوزها، لكنها ستترك آثارا لا يمكن إمحائها. النقطة الأهم؛ هي التي تتعلق بإضفاء "الطابع الأخلاقي" على السياسة، والسعي الى فرضه او ترويجه باستخدام السلطة وادواتها، لكن اجتماع الأخلاق والسياسة على سطح واحد، قد يكون فقط على مستوى الكلام فقط، بينما في الواقع فإنهما متنافران لدرجة التضاد. إن كان هناك تأثير؛ فهو للسياسة على أخلاق ممارسيها، وهذا تصور تصدقه ممارسات كثير من الساسة، الذين بروجون أن الأخلاق مرتكزا لتعاملاتهم، أو هم يتظاهرون بذلك، فلما فتحت لهم السياسة أبوابها تكالبوا عليها ،فكانت تلك بداية لسياسة لا مكان فيها للأخلاق والقيم، حيث يصبح كل شيء مبررا ومستباحا.  قد يتحجج السياسي فيها بتحقيق مصلحة أو دفع مضرة، لكنها فقط تبريرات تقوم عليها الممارسة السياسية، ليسهل استقطاب كل من يتصور أن الأخلاق والسياسة قد يجتمعان لمصلحة واحدة. أخطر تعاليم الميكافيلية وأقذرها هو الذي يقول: إذا أردت أن تقود شعبا فضعه في خطر دائما، ويكون هذا الموضوع أشد فتكا وخطرا، عندما تمارسه الحكومة على شعبها..ما يجري في الجنوب العراقي، البصرة والناصرية وما سيليهما من محافظات، إنموذجا لقذارة الممارسة الحكومية، من وضع الشعب في خطر حتى تسهل قيادته..بيد أن القادم مر على الحكومة وعلى الساسة معا، خصوصا إذا فلت حبل الثور..اليست الثورة مرتبطة لغويا بالثور..! شكرا 24/8/2020
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دراما الفقيه ..!
الهوية الوطنية العراقية ! -1- 
حرائق الجنوب من يطفيها؟!
ماذا لو غرد الحمار على الشجر؟!
الاحزاب .. تغير جلدها ..!!
مسلمو أمريكا والانتخابات2□بايدن وترامب يوظّفان الدين للفوز بالرئاسة
اليست الثورة مرتبطة لغويا بالثور..!
التوافقات السياسية في العراق: صراع دائم
برنامجنا القادم: التخلص من الجهلة في مواقع المسؤرولية..!
الاحتلال في القانون الدولي ما هو الاحتلال؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك