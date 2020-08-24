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الاحتلال في القانون الدولي ما هو الاحتلال؟


 

د.حيدر البرزنجي||

 

ما يثير الانتباه ، تلك المصطلحات التي تُستخدم وفق الميول والأهواء أو المواقف الشخصية ، حيث يلجأ البعض الى محاولة تبرير الوجود الامريكي باعتباره  ليس احتلالاً ، من دون معرفة معنى الاحتلال طبقا للقوانين الدولية ، ولتعميم الفائدة   ،نقتبس نصوصاً من القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال ومعناه  . الاحتلال هو مايتعلق بوجود القوات العسكرية حصراً ، كما يشير القانون الى نقاط مهمة ،منها : الأسرى بيد الاحتلال ، يشمل القوات النظامية والمليشيات – أي قوات الدفاع الشعبي المقاومة للاحتلال ، كذلك يستثني  تقديم الحماية الدولية لرعايا قوات الاحتلال (((ومن يتحالف معها))) أي كل الأشخاص المحليين الذي يتحالفون مع قوات الاحتلال أو يقدمون لها العون في ادامة احتلالها. القانون الدولي يعتبر المتعاونين مع الاحتلال  لتثبيت احتلاله ، أشخاصاً غير مشمولين بالحماية الدولية ، لما يلحقونه من ضرر في أوطانهم ،كما يذكر الاشخاص من رعايا المحتل ، كي لايستغلوا وجود قواتهم المحتلة على ارض شعب آخر ، للاستيلاء على الاملاك أو تغيير البنية السكانية فيها.. ننقل مايلي نصاً : - ((تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو.. - تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق ،عندما تقع أرض ما ، تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.. متى ينتهي الاحتلال؟ - - إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها..  إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها، إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية . - أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف )) وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. - تحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة ، بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها.)) هذا هو القانون الدولي الذي يمنح ضمناً ، الحقّ في مقاومة الاحتلال ، وان من حقّ ابناء الوطن تحت الاحتلال ،  محاسبة المتعاونين مع الاحتلال من أجل تسهيل احتلاله العسكري ، أو تسهيل قتله لاناس من ابناء البلد المحتل ، أو تقديم معلومات تساعده في ذلك    ..
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