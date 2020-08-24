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اسئلة موجهة الى القيادة العامة للقوات المسلحة 


  حافظ آل بشارة||   ١- التظاهرات حق مشروع ولكن هل انتم متأكدون من ان هذه التظاهرات غير مخترقة ، وان كل ما يفعله المتظاهرون مشروع ومقبول؟  ٢- عندما يخالف المتظاهر القانون ويتحول الى قوة تهيمن على الشارع وتفعل ما تشاء من حرائق واقتحام الدوائر والاعتداء على القوات الأمنية فهل ان هذا الوضع قانوني؟ ٣- عندما لا يكون للقوات الأمنية هيبة ولا احترام ، الا يعد هذا مقدمة لنشر الفوضى وتمكين العصابات لاستغلال الوضع في الشارع واشاعة العنف والانفلات؟ ٤- اذا كنتم دولة ديمقراطية فعلا فلماذا لا تتصرفون طبقا لقانون التظاهرات؟ والذي ينص على نزول قوات مكافحة الشغب التي تستخدم وسائل غير قاتلة لضبط حركة المتظاهرين؟ ٥- لماذا تكون القوات الأمنية قليلة في ساحات التظاهر وغير مدربة ولا فاعلة ؟ ٦- عندما يقوم عدد من المتظاهرين بمهاجمة ضابط او منتسب ويضربونه ويهينونه وهو لوحده لماذا لا تسارع قيادة المنطقة الى انقاذه وارسال قوة تعزيز واعتقال المعتدين ؟ ٧- لماذا لم يعتقل اي متظاهر مخالف للقانون ويتم التحقيق معه فربما يكون مندسا اليس هذا احتمالا واردا في بلد كالعراق؟ ٨- البلد الذي تسقط فيه هيبة القوات الأمنية ماذا يبقى لديه وهو مهدد من داخله؟ ٩- اذا كانت الدول الديمقراطية قدوة لكم فانظروا كيف تعاملت فرنسا واميركا والمانيا مع المتظاهرين ؟ انزال قوات كبيرة ، اعتقال عدد كبير من المتظاهرين المخالفين للضوابط. ١٠- اذا واصلت القيادة العامة الصمت فهذا يعني انها ترعى الفوضى ، وتريد ايصالها الى مرحلة الانفجار الذي يجعل الاهالي مضطرين لحمل السلاح دفاعا عن انفسهم وديارهم ، اي تفجير حرب اهلية في المناطق الشيعية وهذا هو الذي تريده اميركا واسرائيل.

 

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