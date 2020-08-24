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علينا التعريف بإخلاص وصدق نية ..


مازن البعيجي ||   علموا الناس "والشباب" طريق "العشق" فما ترك هذا الطريق من البعض إلا لأنهم يجهلونهُ ، وشبابنا في العراق لهم قلوب رقراقة طرية سرعان ما تتأثر ، مهمتنا عظيمة وتكليفنا مشرف عندما نبذل الجهود الخالية من المصالح والغيات! وننوع الأدوات الشرعية في تفهيمهم ومنع يد "السفارة" تصل اليهم! نعم هناك من يغرر بهم ممن اصبحوا "شيطاين" لا عهد له بالرجوع عن شذوذه! لكن هم والاغلب منهم ليس كذلك ، فلا نضع اليأس نصب أعيننا بدل صدق "النوايا المؤثر والمبارك" من قبل الله تعالى مالك القلوب (  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) القصص ٥٦ . فلنعلمهم كيف نعشق الله تعالى وكيف ننفق العمر كما أنفق الشهداء القادة أعمارهم والقوة والطاقة والعلم وكل ما خولنا الله تعالى في سبيل رضاه تبارك وتعالى ، التدين فرع المعرفة والطرق الصحيحة في استخدامها ، بل والإخلاص لمن يريد "إنقاذ الشباب" من براثين المخططات البغيضة!!! فلنعلمهم طريق من عشقوا "العترة المطهرة" بعد أن عرفوا القيمة الحقيقة من وجودهم ، ونعلمهم طريق الشهداء ممن كانوا يبكون لتأخرها عنهم فلا سبيل لهم غير الليل يمتطون صهوتهُ والبكاء والدموع كانت مراسيل غرامهم ، لا احد يخلق شريراً أو يخلق فاسداً حتى يتسغلهُ الشيطان بعد أن ترتفع عنه حصانة التدين التي يملكها العالم ذي المهمة في أخذ الناس الى الله تعالى شاء من شاء وأبى من ابى! ووالله لو نجحنا وعملنا بجد وجميل قصد ستتغير الكثير من الأمور وتحل الكثير من العقد ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ) الرعد ١١ .   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
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