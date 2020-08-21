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الحسين ع .. مدرسة وقدوة الجميع .


سامي التميمي ||

 

رداً  . على بعض أدعياء الثقافة حين قالوا : 

( هو الحسين شنو فادنا )   أي ماذا أستفدنا  منه .

أقول لك   و لأمثالك ممن يستشكلون على كل شئ في المشاعر الحسينية . ويروجون ويثقفون ضدها .

لولا مدرسة الحسين ع العظيمة ودروسها البليغة في الأيثار والبطولة والتضحية والشجاعة والأقدام .  لما كان هناك حشد شعبي .  ونخوة عظيمة  . تلك التجربة العظيمة . حيث كتب عنها الكثير من الكتاب العراقيون والعرب والأجانب .   وقالوا بأن العراقيون جسدوا   جملة شهيرة يرددها خطباء المنبر الحسيني  ( ياليتنا كنا معكم )   والقصد هنا مع  الحسين  وأهل بيته أل بيت النبوة ع  للفوز بكرامة الأستشهاد الى  جنبهم .  وكانوا فعلا أهلا لتلك المقولة .

نعم هؤلاء الشباب وكبار السن كانوا يتسابقون لقتال الدواعش الأشرار  وردع كباح جماحهم للوصول الى بغداد وكل مدننا  العزيزة   . وتمت محاصرتهم وقتالهم وهزيمتهم في الرمادي والموصل وديالى وتكريت . 

جاءوا بثيابهم وتركوا أولادهم وزوجاتهم وأعمالهم  وكل مغريات الدنيا وملذاتها . بعضهم أستدان أجرة الطريق . وبعضهم قطع مسافة يوم كامل وتحمل كل المتاعب ليكون في ركب الحسين ع .   النساء كانت في االمواقع الخلفية في كروبات ومنظمات وجمعيات  تحضر الطعام والملابس والأغطية والأفرشة  والأدوية في حملات كبيرة  للحشد و للنازحين في المخيمات  ولجبهات القتال .  بهؤلاء أنتصرنا بغيرتهم بهمتهم وبطولاتهم بتضحياتهم بشهادتهم

أن لم تستطع أن تكون في تلك المسيرة  البطولية الكبيرة .  وأن لم يعجبك هذا القارب فلاتكسر المجاذيف

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