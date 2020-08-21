فنتازيا..!

جهاد النقاش||

1- علم دار/ تاليها مديرة المطار.

2- بيجات الثورة تعرف من وراء كل الجرائم/ إلا من يحرق خيمهم!

3- الخروج السريع ثلاث سنوات/ جا التعاون الأمني طويل الأمد شكد؟

4- اللقاء بين ترامب والكاظمي هو لقاء العمالقة/ الفيسبوكيين.

5- أمريكي وانفصالي/ يحددان المستقبل الأصلح للعراق!

6- في المؤتمر الصحفي يقول الكاظمي: التدخل التركي غير مقبول ولن نسمح به/ فيرد ترامب: القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن العراق ضد أي تحرك إيراني!

7- حرق مقر حزب الدعوة للمرة الثالثة/ من قبل السلميين.

8- ننتظر ما يتمخض عن السفرة/ من صور الكاظمي.

9- مشروع قانون شركة النفط/ يؤكد الهوية بعد تشرين.

10- الاتفاقية الصينية لا تخدم البلد/ لأنها لا توقّع في البيت الأبيض.

11- المجرب لا يجرب/ لا تشمل الأمريكان عند الكثير.