فنتازيا..!

جهاد النقاش||
1- علم دار/ تاليها مديرة المطار.
2- بيجات الثورة تعرف من وراء كل الجرائم/ إلا من يحرق خيمهم!
3- الخروج السريع ثلاث سنوات/ جا التعاون الأمني طويل الأمد شكد؟
4- اللقاء بين ترامب والكاظمي هو لقاء العمالقة/ الفيسبوكيين.
5- أمريكي وانفصالي/ يحددان المستقبل الأصلح للعراق!
6- في المؤتمر الصحفي يقول الكاظمي: التدخل التركي غير مقبول ولن نسمح به/ فيرد ترامب: القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن العراق ضد أي تحرك إيراني!
7- حرق مقر حزب الدعوة للمرة الثالثة/ من قبل السلميين.
8- ننتظر ما يتمخض عن السفرة/ من صور الكاظمي.
9- مشروع قانون شركة النفط/ يؤكد الهوية بعد تشرين.
10- الاتفاقية الصينية لا تخدم البلد/ لأنها لا توقّع في البيت الأبيض.
11- المجرب لا يجرب/ لا تشمل الأمريكان عند الكثير.
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