إذا أنت بلا بصيرة أنا كلي بصيرة!

مازن البعيجي ||

إذا أنت بسبب شذوذك وفسادك وتعلقك بالدنيا الزائلة حتماً أصبحت ترى رواية "السفارة" هي روايتك عن مثل "دولة الفقيه" التي ضحى من أجلها عمالقة العلم والفقه والاخلاق والأصول والفلسفة ومختلف العلوم وتراها بعيون ألاستكبار! فأنا روايتي بها عن المعصوم الذي كفرت أنت له!

فعن الإمام الكاظم عليه السلام قال: (رجل من قم ، يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب ولايجبنون، وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين) (البحار:60/216 ، وكذا ما بعدها عن قم ).

أنا هذه روايتي فهل ايها المتوهم ترى السفارة في قبال المعصوم؟!

السفارة وكل أدواتها في الخليج من عربان آل تعوس الذين أخذت منهم سنداً مالي في قبال كل ما تعلمته من عقائد أهل ملتك وبني جلدتك وغرك بالله الغرور ( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ) الحديد ١٤ .

إذا أنت عطلوا الوعي عندك وأستغبوك ووهموك أن "الوطن" هو "الوطن الجغرافي" برواية "سيايس بيكو!!!" فروايتي أيضا عن العترة المطهرة عليها السلام ، وجاء في رواية اخرى (تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثت إليه بالبيعة). أي أنها دولة العقيدة المهدوية وليست جغرافيا ألاستكبار الذي كنت نعم المطية له! وواحد من أسرع الأنعام وحاشاها ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ) الفرقان ٤٤.

وعليه أيها الواهم ستخسر كل شيء في الدنيا قبل خسران الأخرة المبين !

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــــــــــ